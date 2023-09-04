Microsoft рвет шаблоны. Новый глюк в Windows 11 ускоряет работу системы. Видео

Сбой в Windows приводит к тому, что «Проводник» начинает работать очень быстро, за доли секунды открывая даже очень «тяжелые» папки. Это касается только Windows 11 и не зависит от аппаратной конфигурации ПК – ускорить файловый менеджер может каждый.

Сбой во благо

В Windows 11 обнаружен «баг», который, вопреки всему, не ухудшает пользовательский опыт, а, напротив, улучшает восприятие системы и процесс взаимодействия с нею. Как пишет портал Neowin, очередной «сырой» кусочек кода Windows 11 заставляет «Проводник» работать молниеносно.

Сбой в системе обнаружил пользователь заблокированной в России соцсети Twitter под псевдонимом Vivy. Он пишет, что если переключить окно «Проводника» в полноэкранный режим, вне зависимости от того, какая папка в открыта в нем в данный момент, а затем выйти из этого режима, файловый менеджер начнет «летать». Содержимое любых папок, даже состоящих из тысяч файлов, будет отображаться мгновенно, как и миниатюры предварительного просмотра файлов.

Фото: Microsoft Windows 11 можно сделать чуточку лучше, пока Microsoft не залатала «дыру»

Наряду с этим быстрее начинает работать и функция поиска в «Проводнике», известная своей медлительностью. Пользователи, в целом, замечают, что графическая оболочка в Windows 11 гораздо более неспешная в сравнении с оной в Windows 10, пишет Neowin.

Все действительно работает

Неизвестно когда данный сбой появился в Windows 11, и с чем он связан, но редакции CNews удалось «проэксплуатировать» его на нескольких ПК с различной конфигурацией и с разными версиями ОС. Например, «Проводник» стал работать сверхбыстро на ПК с 16 ГБ ОЗУ, старом SSD на 120 ГБ с интерфейсом SATA и процессором Intel Core i5 восьмого поколения.

Для перевода «Проводника» в полноэкранный режим нужно нажать кнопку F11 на клавиатуре. Для выхода используется она же. Описанный Vivy способ ускорения файлового менеджера работает как минимум в Windows 11 22H2 с индексом 22621.1105 – сборке, вышедшей осенью 2022 г. Система максимально очищена от «мусора», в том числе и от предустановленного ПО. Также проведены различные манипуляции с папкой WinSxS.

Пример эксплуатации сбоя

За счет чего происходит ускорение, на момент выхода материала оставалось неизвестным. Но чудодейственный эффект моментально исчезает, если закрыть окно «Проводника» и открыть его заново – в этом случае «фокус» придется провернуть повторно.

Возврат в прошлое

Невероятно высокая скорость работы «Проводника» является таковой лишь по современным меркам. Если вернуться на 14 лет назад, то аналогичную скорость можно будет наблюдать в свежеустановленной Windows 7, без дополнительного тюнинга и удаления из системы лишних компонентов.

Об этом говорят и пользователи Reddit, решившие проверить работу нового «бага» Windows на своих ПК. Один из них заявил, что каталог с более чем 25 тыс. музыкальными композициями, рассортированными по 1800 подпапкам, открывается мгновенно.

Пользователь Reddit под ником Ryarralk написал: «Я только что опробовал это на i7-7700HQ на 22H2. И все работает. Я не могу в это поверить. Внезапно это так резко. Теперь я не знаю, радоваться мне или огорчаться».

Кому повезло

Эксперты портала Neowin полагают, что встроенный в «Проводник» некий ускоритель затрагивает все без исключения версии Windows 11, от сборок Canary Insider до исходной версии (22000, 21H2). Таким образом, немного повысить скорость работы базового файлового менеджера может каждый пользователь новейшей ОС Microsoft.

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Но эффект, напомним, будет работать до первого закрытия окна «Проводника». В этом плане сторонние менеджеры файлов намного лучше – по скорости работы «Проводник» после ускорения, как показали эксперименты журналиста CNews, сопоставим с Total Commander.

«Хотя эта ошибка и ускоряет работу Проводника, было бы лучше, если бы у нас была такая производительность по умолчанию. Предполагалось, что Windows 11 будет иметь более высокую общую производительность, чем предыдущие выпуски, но, похоже, это не так», – пишет Neowin.

Microsoft со своей стороны предпринимает различные попытки по ускорению Windows 11 и иногда идет на крайние меры, однако пока это не приносит желаемого результата. Система не только работает медленнее своих предшественниц, но и потребляет больше системных ресусов.