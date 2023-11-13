Бесплатный Photoshop для всех, кроме россиян. В Windows 11 появился новый фотоинструмент с расширенными возможностями

Microsoft встроила в просмотрщик фотографий Photos функцию обрезки и редактирования фона на изображениях. Новшество основано на искусственном интеллекте и работает качественнее, чем аналогичная функция в Paint. Пока новшество доступно в бета-версии Windows 11, но скоро выйдет в составе стабильно релиза. Россиянам потребуется VPN, чтобы получить обновление

Photoshop в Windows

Корпорация Microsoft без предварительного анонса обновила приложение Photos («Фотографии» в российской локализации) в составе Windows 11, используемое для просмотра изображений. Как пишет портал Windows Latest, отныне утилита умеет обрабатывать фон на фотографиях – размывать, замещать и даже полностью удалять его, если потребуется.

В основе нововведения лежат алгоритмы искусственного интеллекта, которые помогают Photos очень точно определять, где на том или ином изображении фон, а где передний план. За счет этого можно быстро обрабатывать снимки, например, для социальных сетей, не прибегая к использованию сторонних и зачастую платных редакторов, например, Adobe Photoshop.

Photos встроена в Windows 11 по умолчанию. Обновленная версия утилиты с функцией модифицирования фона доступна участникам программы бета-тестирования, но сроки ее появления в стабильной сборке ОС пока не обозначены. Windows 10 ввиду новой политики Microsoft, касающейся обновлений этой системы, не получит ее вовсе.

Пример работы обновленной версии Photos

По информации портала MSPowerUser, релиз обновленных «Фотографий» для всех пользователей может состояться в ближайшие недели. Россияне с лета 2022 г. отлучены и от тестирования Windows, и от ее обновлений – чтобы получить новые «Фотографии», потребуется подделать IP-адрес.

Такой же, но лучше

Ранее в 2023 г. возможность удаления фона получило другое штатное ПО Windows – Paint. Однако он, в отличие от Photos, является редактором, так что в данном случае Microsoft стремится сократить время, затрачиваемое на обработку снимков – можно быстро подправить фон на том или ином изображении прямо во время просмотра.

Как пишут эксперты портала Windows Latest, с технической точки зрения инструмент обработки фона аналогичен тому, что встроен в Paint. Но, по их мнению, в Photos он работает стабильнее и лучше, к тому же функций редактирования у него, в целом больше. При этом какими-либо выдающимися возможностями обработки изображений приложение Photos не обладает, поскольку его основное предназначение – это именно просмотр снимков и рендеров.

В дополнение к перечисленному в «Фотографиях» немного поменялся пользовательский интерфейс. Ничего глобального не произошло – Microsoft, в основном, просто поменяла некоторые элементы местами. Например, параметры масштабирования и полноэкранного режима перемещены из верхней части экрана в правый нижний угол, а контекстное меню стало более удобным.

Не обозначенные цели Microsoft

Для чего Microsoft встраивает в свои штатные утилиты новые возможности, которые пользователи годами искали в сторонних программах, корпорация не объясняет. Вероятно, она хочет изменить отношение сотен миллионов пользователей ПК на базе Windows к предустановленным утилитам.

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС Цифровизация

Например, Internet Explorer, а затем и Edge, согласно статистике, подавляющее большинство используют только для скачивания установочного пакета другого браузера. Текстовый редактор «Блокнот» не развивался годами, в результате чего его обошли все более функциональные аналоги, например, Notepad++.

Фото: Microsoft Microsoft спустя годы очень плотно взялась за развитие своих приложений

То же касается и Paint. Десятилетиями это был самый базовый редактор для самых обычных задач по обработке фото – для чего-то более-менее серьезного он пригоден не был, и пользователи уже привыкли, что им нужно устанавливать дополнительный редактор.

Совершенно обратная ситуация сложилась с редактором WordPad, по сути, упрощенной и, главное, бесплатной версией Word. Он тоже не развивается, но, как оказалось, очень многие используют его чуть ли не на ежедневной основе, и как только Microsoft вознамерилась удалить его из состава Windows, пользователи незамедлительно встали на его защиту .