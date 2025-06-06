Windows 11 будет принудительно тормозить процессоры ноутбуков, но пользователям это понравится

Microsoft встроит в Windows 11 функцию принудительного снижения частоты процессора для экономии заряда аккумулятора. Функция пригодится владельцам ноутбуков и будет активироваться, когда ноутбук включен, но им никто не пользуется. Новшество войдет в состав обновления 25H2.

Медленнее, но лучше

ОС Windows 11 получает новую функцию, которая может помочь продлить срок службы батареи ноутбука, равно как и время автономной работы. Как пишет профильный портал Windows Latest, нововведение носит название User Interaction-Aware CPU Power Management, и в настоящее время она проходит закрытое тестирование.

Суть новой функции заключается в принудительном снижении тактовой частоты процессора когда пользователь не пользуется ноутбуком, чтобы тот потреблял меньше энергии. Например, она будет активироваться, когда владелец мобильного ПК отошел от него, но оставил его включенным.

Вероятнее всего, эта функция станет частью масштабного обновления 25H2, релиз которого предварительно запланирован на осень 2025 г. Но если вспомнить, насколько сырым и некачественным был прошлогодний апдейт 24H2, распространение которого Microsoft не раз приостанавливала, можно предположить, что до большинства пользователей функция User Interaction-Aware CPU Power Management доберется еще не скоро.

Никакой магии

По данным Windows Latest, Windows 11 будет понимать, что пользователь отошел от ноутбука, по целому ряду признаков. В числе прочего она будет анализировать взаимодействие с тачпадом, мышкой и клавиатурой – отсутствие нажатий на клавиши или перемещения курсора может сказать ей, что пользователь не за компьютером.

Microsoft В Windows 11 может появиться действительно полезная функция. Вопрос только, сможет ли Microsoft реализовать ее, ничего не испортив

При этом нет информации, будет ли Windows 11 получать информацию с веб-камеры.

В случае обнаружения, что курсор мыши давно не двигается, а клавиатура не отправляет сигналы нажатия, система предположит, что компьютер находится в состоянии «бездействия пользователя», и начнет радикально снижать энергопотребление центрального процессора.

Реализовываться это будет посредством применения различных мер, включая очень жесткое ограничение питания процессора или искусственное занижение тактовой частоты.

Все автоматизировано

По задумке Microsoft, как только пользователь снова начнет взаимодействовать с Windows, система перестанет «душить» процессор, вернет ему прежние тактовые частоты и напряжение питания. Как пишет Windows Latest, пользователь не должен столкнуться с подтормаживаниями ОС во время «оживления» процессора.

Открытым остается вопрос, сможет ли новшество Windows находить различия между действительно отсутствием пользователя за компьютером и задачами, не требующими взаимодействия с ним. Например, пока неясно, поймет ли система, что пользователь запустил на ноутбуке фильм или потоковое видео и хочет посмотреть его, не прикасаясь к тачпаду или клавиатуре.

Также пока нет данных, станет ли Windows 11 «резать» частоты и питание процессора, когда пользователь действительно отошел от ноутбука, но при этом запустил на нем задачу, требующую высокой производительности CPU или встроенного в него видеоядра. И нет данных, будет ли Microsoft ограничивать производительность дискретной графики, которая часто потребляет больше энергии, нежели центральный процессор.

Возможно, даже раньше

В настоящее время новшество User Interaction-Aware CPU Power Management является частью тестовой сборки Windows 11 с индексом 26200.5603, доступной участникам программы тестирования Windows Insider. Существует вероятность, что эта функция выйдет даже раньше, чем апдейт 25H2, и будет доступна в виде небольшого обновления, которое будет встраиваться в сборку 24H2. Точные сроки релиза этой функции Microsoft не раскрывает.

Также есть пока не подтвержденная информация, что Microsoft тестирует новую фирменную функцию своего ИИ-ассистента Copilot, которая будет контролировать состояние аккумулятора и автоматически менять настройки питания, чтобы продлить срок его службы. Нововведение будет менять яркость, режимы питания и т. д., и это будет работать в режиме реального времени. Пока неясно, сможет ли пользователь препятствовать этому самоуправству.

Разумеется, все вышесказанное не касается стационарных компьютеров на Windows ввиду отсутствия аккумулятора в подавляющем большинстве из них. Впрочем, в некоторых моделях мини-ПК встроенная батарея все же имеется, но они в настоящее время не очень распространены.