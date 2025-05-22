Microsoft по-тихому вернула к жизни древнейший компонент Windows. Он «весит» меньше фотографии на iPhone и очень понравится фанатам Linux

Microsoft оживила древней текстовый редактор Edit, создававшийся для MSDOS и в свое время замененный на всем известный «Блокнот». Теперь он вновь стал частью Windows. Его отличительные особенности – полностью открытый исходный код, что нехарактерно для Microsoft, и «вес» в пределах 250 КБ. Это тоже редкость для Microsoft – ее софт постоянно становится только «тяжелее».

Взрыв из прошлого

Корпорация Microsoft без лишнего шума выпустила новый редактор для Windows 11, пишет профильный портал Windows Central. Он носит название Edit и на самом деле не является новым.

В реальности Edit – это очень старый текстовый редактор, создававшийся для MSDOS и позже полностью вытесненный всемирно известным «Блокнотом». По сути, «Блокнот» – это и есть Edit, но только в ранних версиях, когда у них было одно общее свойство – простота интерфейса и базовые функциональные возможности. Теперь же «Блокнот» превратился в «тяжеловеса», его нашпиговали функциями, в том числе искусственным интеллектом.

Что касается Edit, то в той версии, которую Microsoft создала, он очень напоминает ранний «Блокнот» своей простотой. Но нынешний Edit кардинально отличается от почти всего того, что делает Microsoft в плане программного обеспечения – его исходный код полностью открыт. Подобное больше подошло какому-нибудь бесплатному дистрибутиву Linux, но никак не одному из компонентов закрытой и платной ОС Windows.

Windows Central Западные СМИ не смогли пройти мимо релиза Edit

Не для настоящих ПК-ветеранов

Microsoft не стала воссоздавать Edit в первозданном его виде. Редактор в значительной мере осовременен, чтобы им могли пользоваться нынешние потребители, а не только те, кто открыл для себя компьютер 30 и более лет назад.

Новый Edit имеет максимальной простой интерфейс, но при этом располагает весьма внушительным набором функций, коих не было в оригинальном редакторе. Среди них, разумеется, поддержка управления мышкой и перенос слов.

Старый «Блокнот» заметно «тяжелее»

При всем этом «весит» новый Edit всего-навсего 250 КБ. Каким чудом у Microsoft получилось создать столь «легкую» программу, с учетом того, что «Блокнот» в Windows 11 версии 22Н2, еще не получивший искусственный интеллект, проверку орфографии и прочие новшества, «весит» 352 КБ, остается загадкой. Microsoft известна как раз тем, что постоянно раздувает занимаемое своим софтом место на диске – умышленно или не специально. Windows 11, к примеру, после релиза обновления 24Н2 моментально «потолстела» на 9 ГБ.

Все по-взрослому

Запустить Edit можно пока только из командной строки. При этом у него есть удобный браузер файлов, позволяющий перемещаться по папкам в поисках необходимого документа. Как пишет Windows Central, новый Edit решает потребность в простом текстовом редакторе в составе командной строки Windows, не будучи слишком «заумным» (nerdy) и не требуя от пользователя запоминания тысячи различных сочетаний клавиш, как это было с оригинальным Edit много лет назад.

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Уложившись в 250 КБ, Microsoft смогла уместить в новый Edit, помимо прочего еще и функции поиска и замены букв и слов.

Когда ждать

Microsoft пока не спешит встраивать Edit в Windows 11, и в целом пока не факт, что до этого дойдет. Пока она ограничилась лишь созданием самого редактора – следующим этапом будет его проверка в составе тестовых сборок в рамках программы бета-тестирования Windows Insider.

Однако все желающие опробовать Edit прямо сейчас, могут сделать это вполне легально. Поскольку редактор имеет открытый код, Microsoft выложила его на принадлежащем ей сервисе GitHub, откуда каждый может его скачать.

Более того, новый Edit существует и в версии для Linux.