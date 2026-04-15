Microsoft починила мертвую древнюю технологию в Windows, которую сама и убила. Она опоздала с этим на десятилетия, мир давно ушел вперед

Microsoft сняла ограничение в 32 ГБ на размер тома в файловой системе FAT32. Это нужно было сделать много лет назад – сейчас FAT32 неактуальна ввиду наличия более современных файловых систем. Реализовано все криво – новшество доступно только бета-тестерам Windows 11 и только через командную строку.

На 30 лет назад

Корпорация Microsoft великодушно разрешила пользователям Windows 11 создавать тома жестких дисков в файловой системе FAT32 объемом более 32 ГБ, пишет портал TechSpot. Этот лимит держался в WIndows десятилетиями – FAT32 появилась в 1996 г., как и ее поддержка в ОС Microsoft.

Отныне в Windows 11 можно устанавливать размер тома, отформатированного в FAT32, вплоть до 2 ТБ. По мнению экспертов портала TechSpot, это существенно упростит работу с внешними накопителями и улучшит их совместимость с Windows 11 и другими операционными системами.

К моменту снятия старого ограничения в 32 ГБ файловая система FAT32 успела морально устареть. Ей на смену давно пришли гораздо более продвинутые NTFS и ReFS, и сейчас нет никаких ограничений в их использовании для форматирования внешних накопителей. NTFS и вовсе существует с 1993 г., то есть она на три года старше FAT32, а ReFS появилась в 2012 г.

FAT32 дали новую жизнь

С флешками и внешними HDD, отформатированными в NTFS, умеет работать подавляющее большинство современных ПК и смарт-ТВ.

Не все так просто

Поддержка 2-терабайтных томов в FAT32 доступна пока крайне ограниченному числу пользователей, и россиян среди них нет. Опробовать новшество могут только участники программы бета-тестирования Windows Insider – Microsoft выгнала россиян из нее в 2022 г.

Новшество доступно в сборке Windows 11 Insider Preview Build 26300.8170 (обновление KB5083632). Вот только реализовано все настолько плохо, что многие пользователи просто не смогут создать том в FAT32 более 32 ГБ.

Дело в том, что Microsoft хоть и убрала старый лимит, но при этом забыла «починить» встроенную в Windows 11 утилиту для форматирования накопителей. В ней по-прежнему нельзя выйти за рамки 32 ГБ.

Единственный на данный момент способ обойти это ограничение – это использование командной строки и функции format. Но не все знают, как ею пользоваться.

Спустя годы

Microsoft понадобилось, по меньшей мере, два года, чтобы «осовременить» FAT32 для пользователей Windows 11. Впервые о своем намерении покончить с 32-гигабайтным лимитом размера тома FAT32 она объявила еще в 2024 г., но нельзя исключать, что работать над этим она начала немного раньше.

Напомним, Windows 11 вышла в октябре 2021 г. Нововведения Microsoft заставляют ее занимать десятки гигабайт на системном диске после чистой установки. При этом минимальный требуемый объем этого диска составляет для нее 64 ГБ, то есть вдвое больше прежних возможностей FAT32.

Что еще более важно, лимит в 32 ГБ никак не связан с самой файловой системой. Бывший разработчик Windows Дэйв Пламмер (Dave Plummer) ранее объяснил, что это ограничение было введено для утилиты форматирования в операционных системах времен Windows 95 и Windows 98. Он подчеркнул, что сама спецификация FAT32 никогда не устанавливала такого ограничения.

Утраченное преимущество

Поддержка FAT32 впервые появилась в операционках Microsoft с релизом Windows 95 OSR2 (MS-DOS 7.1) в 1996 г. Как пишет TechSpot, она значительно расширила возможности оригинальной системы таблиц размещения файлов (FAT), разработанной в 1977 г. В частности, загрузочный сектор FAT32 использует 32-битное поле для подсчета количества секторов в томе, что ограничивает максимальную емкость хранения до 2 ТБ для томов, использующих сектора размером 512 байт. При размере сектора 4096 байт теоретический предел увеличивается до 16 ТБ.

В конце XX века объем жестких дисков измерялся даже не в десятках гигабайт, а просто в гигабайтах, а о терабайтных накопителях, которые сейчас являются нормой, тогда даже не мечтали.

При этом сами ОС Microsoft давно умеют определять тома FAT32 объемом более 32 ГБ, но форматировать их в таком объеме они не позволяли вплоть до середины апреля 2026 г. Пользователям исторически приходилось полагаться на сторонние утилиты для форматирования накопителей в FAT32 без лимита в 32 ГБ.