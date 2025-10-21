Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184674
ИКТ 14349
Организации 11135
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26309
Персоны 79378
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Ланит Treolan Irbis SmartBook серия ноутбуков


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


21.10.2025 Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM 1
28.05.2024 Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента 2
07.12.2022 Россия отказывается от Windows. Начались продажи дешевого ноутбука с отечественным Linux и возможностью апгрейда 2
22.11.2022 Россиян отучают от Windows. Граждан и бизнес завалят отечественными ноутбуками на российском Linux 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2371 2
Microsoft Corporation 25165 2
AMD - Advanced Micro Devices 4440 2
Unchartevice - Анчартевайс 5 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 1
Intel Corporation 12491 1
Samsung Electronics 10556 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 200 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2652 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9749 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3484 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21650 3
DDR - Double data rate 2872 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14900 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26884 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2959 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10113 3
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 172 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6155 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12872 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7603 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10255 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6272 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2114 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3988 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9638 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25752 2
USB Type-A - USB-A 595 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6219 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12820 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 542 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2400 2
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 256 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1107 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22538 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4837 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4632 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1128 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16606 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5278 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 295 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1563 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12642 1
Наушники - Headphones 4220 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12857 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1548 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2359 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10485 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3730 1
Ланит - Treolan Irbis 139 3
Microsoft Windows 16206 3
Ланит - Treolan Irbis BlizzardBook 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 602 2
Linux OS 10754 2
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 15 2
X-Com - Xcom-Shop 9 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 460 1
Новые облачные технологии - МойОфис 868 1
Linux - Debian GNU 523 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 544 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 1
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 39 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 79 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 1
Microsoft Windows 11 681 1
Google YouTube - Видеохостинг 2860 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 157 1
Adobe Photoshop 788 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1403 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1001 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 120 1
Россия - РФ - Российская федерация 154767 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17984 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53223 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 891 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5325 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25633 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54404 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5224 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3633 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9989 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5204 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7255 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3669 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394301, в очереди разбора - 732293.
Создано именных указателей - 184674.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще