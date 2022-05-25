Телевизоры Irbis включены в реестр Минпромторга России

Международный производитель электроники Irbis выпустил модели смарт-телевизоров, которые получили сертификаты реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Официальный дистрибьютор – российская компания Treolan (входит в группу «Ланит»).

Смарт-телевизоры Irbis оснащены экранами, диагональ которых составляет 50, 55 или 65 дюймов. Телевизоры работают на базе матрицы IPS, которая обеспечивает 178-градусный угол обзора. Все три модели поддерживают разрешение UHD – 3840х2160 пикселей. Яркость составляет 300 кд/м2, уровень контрастности - 5000:1. Частота обновления базовая – 60 Гц, подсветка светодиодная (DLED). Оснащены четырехъядерным процессором, возможно подключение к интернету. В комплекте идет пульт с функцией голосового управления.

Все телевизоры поддерживают цифровое кабельное и эфирное телевидение стандарта DVB-C и DVB-T2 (T2), цифровое спутниковое телевидение стандарта DVB-S2. Обладают медиаплеером, поддерживающим основные форматы. За вывод звука в любом из представленных смарт-ТВ отвечают два динамика суммарной мощностью 20 Вт. Есть поддержка технологии Dolby Digital Plus.

Новые модели работают на отечественной операционной системе «СалютТВ» и «Яндекс».

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Приобрести смарт-телевизоры Irbis можно у авторизованных партнеров или через официальный сайт дистрибьютора Treolan.

Дмитрий Чивин, руководитель Irbis, сказал: «Для Irbis это не первый опыт производства устройств, соответствующих требованиям российских компаний. Мы уверены, что модельный ряд наших телевизоров, включенных в реестр Минпромторга, будет востребован для организаций, предпочитающих использовать отечественное оборудование, в частности для школ, медицинских учреждений, многофункциональных центров. Наша задача – производить продукты, удовлетворяющие все запросы пользователей».