Зимин Иван
Зимин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9701 4
|Yandex - Яндекс 7340 2
|КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
|Крок - Croc 1777 1
|Восход ФГБУ НИИ 644 1
|InfoWatch - Инфовотч 1014 1
|NVision Group - Энвижн Груп 679 1
|ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
|DEXP 53 1
|Беров Иван 44 3
|Смышляев Станислав 15 2
|Борзилов Давид 72 1
|Паршин Максим 316 1
|Фомичев Олег 138 1
|Погожева Анастасия 3 1
|Путин Владимир 3171 1
|Вихорев Сергей 15 1
|Котов Александр 9 1
|Жаброва Ирина 2 1
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