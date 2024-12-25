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Зимин Иван



25.12.2024 Искусственный интеллект повысил релевантность выдачи объявлений при поиске на «Авито» на 25% 1
28.09.2023 «Авито» запускает услуги продвижения с прогнозом просмотров 1
04.10.2019 ФСБ подтвердила соответствие требованиям ИБ решения «Ростелекома» для обработки биометрии 1
02.10.2019 «Ростелеком» получил заключение ФСБ о соответствии типового решения требованиям ИБ 1
04.07.2019 «Связной» начал продажи умного дома от «Яндекса» 1
14.03.2019 «Яндекс»: в праздники продано более 10 тысяч колонок с Алисой 1
08.02.2019 Цифровой профиль гражданина начнется с сервиса банковских кредитов 1
17.08.2018 В Центробанке заработала «песочница» для тестирования сторонних финансовых ИТ-систем 1
28.10.2014 Чиновники снимут с себя ответственность за безопасность гособлака 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Зимин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 4
Yandex - Яндекс 7340 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Крок - Croc 1777 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
DEXP 53 1
Связной ГК 1369 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Евросеть 1404 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Умные платформы 1682 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 1
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 83 1
Avito Ranker 1 1
Беров Иван 44 3
Смышляев Станислав 15 2
Борзилов Давид 72 1
Паршин Максим 316 1
Фомичев Олег 138 1
Погожева Анастасия 3 1
Путин Владимир 3171 1
Вихорев Сергей 15 1
Котов Александр 9 1
Жаброва Ирина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 256 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 178 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Level One - образовательный проект 12 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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