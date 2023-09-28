«Авито» запускает услуги продвижения с прогнозом просмотров

«Авито» запускает новые услуги продвижения объявлений для профессиональных пользователей. Алгоритм нового функционала удобен и предсказуем: за выбранный бюджет пользователи заранее увидят диапазон дополнительных просмотров. Так, продавец сможет определить стратегию продвижения с комфортным бюджетом и понятным результатом.

ИИ-алгоритм не только продвигает объявление в результатах поиска и в персональной рекомендательной ленте, но также строит прогноз на основе исторических данных об эффективности продвижения похожих объявлений.

Некоторым продавцам недостаточно органического роста просмотров из-за высокой конкуренции, сжатых сроков продажи или низкой популярности товара или услуги. Ранее пользователям предлагалось о. Однако на эффективность влияла масса факторов — уровень конкуренции в регионе и категории, время публикации, качество самого объявления — и заранее результат было сложно спрогнозировать.

Иван Зимин, директор по монетизации и опыту продавцов: «Более 3 млн профессиональных продавцов размещают свои товары, услуги и вакансии на «Авито». Для каждого из них важно управлять своими продажами. В особенности наращивать их, используя эффективные инструменты продвижения. Поэтому мы последовательно инвестируем в создание умных и предсказуемых алгоритмов. Один из таких алгоритмов мы запускаем сегодня. Он на 10% эффективнее прошлых услуг: алгоритмы лучше определяют, каким покупателям показывать ваше объявление, и позволяют до старта продвижения оценить результат и подобрать бюджет под цели продавца».

Как использовать обновленные услуги продвижения: можно сразу выбрать нужное количество дней — в диапазоне от 1 до 30 дней. Можно выбрать бюджет на день — один из семи предложенных вариантов, которые определяются для пользователя в зависимости от региона и категории. Объявления показываются тем пользователям, которые с большей вероятностью совершат сделку. В прогноз включены только уникальные просмотры: если человек зайдет в объявление несколько раз за день, алгоритм засчитает это как один просмотр.

Если продавец выберет дневной бюджет в 200 руб., а срок — 10 дней, то итоговый бюджет составит 2000 руб. Алгоритм извлекает максимум из ежедневного бюджета, демонстрируя более предсказуемые и быстрые результаты. Так, продавец сможет подобрать наиболее эффективную стратегию для продвижения объявления, заранее понимая, какой результат ожидать за указанный бюджет.

Первыми попробовать новые услуги продвижения смогут все селлеры вертикали «Услуги» и некоторых категорий в вертикали «Товары». Постепенно они станут доступны всем профессиональным продавцам на «Авито».

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«Авито» — ИТ-компания, онлайн-платформа для коммерции. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 165 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей.