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Irbis представил «умный» робот-пылесос

Международный производитель электроники Irbis выпустил на рынок робот-пылесос – первый продукт в сегменте бытовой техники. Ассортимент включает три модели, каждая из которых подключается через Wi-Fi и взаимодействует с экосистемой «умного» дома. Официальный дистрибьютор – российская компания Treolan (входит в ГК ЛАНИТ).

Выпуск нового продукта Irbis обусловлен высоким спросом роботов-пылесосов на рынке бытовой техники и их стремительно растущей популярностью. Если раньше устройства хаотично отталкивались от стен и не удовлетворяли запросы покупателей, то современные модели управляются удаленно со смартфона, собирают шерсть животных, взаимодействуют с голосовыми помощниками и проводят влажную уборку. Все это умеют и роботы-пылесосы Irbis: RICE IRRO121, BEAN IRBO121 и BEAN IRBO221.

Все три модели оснащены модулем Wi-Fi, датчиками обхождения препятствий, автоматической зарядкой на док-станции, боковыми щетками и пылесборниками. За качество уборки отвечают HEPA-фильтры, они улавливают до 99,9% частиц пыли. Устройства подключены к «умному» дому, управляются через приложение Irbis Home на смартфоне, а также совместимы с голосовыми помощниками – «Алисой» от «Яндекс» и «Марусей» от VK. В зависимости от модели роботы-пылесосы Irbis убираются в пяти режимах: автоматическом, зигзагообразном, вдоль стен, случайном, по спирали и в заданной точке.

При этом устройства имеют ряд различий. Наиболее продвинутый в линейке Irbis BEAN IRBO221 оснащен турбощеткой для чистки ковров и сбора шерсти домашних питомцев, гироскопом, а также он убирается до 120 минут благодаря увеличенной емкости батареи. В корпус встроен резервуар для воды, как и у Irbis BEAN IRBO121.

Стоимость «умных» роботов-пылесосов Irbis начинается от 7000 руб.

«Это первый опыт производства бытовой техники. Мы постарались сохранить баланс между стоимостью устройств, функциональностью и дизайном. В результате получили модели в корпусе черного цвета с набором базовых инструментов уборки и smart-технологиями. Покупатели могут выбрать робот-пылесос исходя из задач и не переплачивать за дополнительные характеристики», – сказала Ирина Чижова, руководитель проектов Irbis.

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