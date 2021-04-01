Irbis представила единую систему для умного дома из девяти устройств

Производитель компьютерной техники Irbis представил Irbis Home – единую систему для умного дома, включающую в себя девять устройств для контроля событий, реагирования на них и обеспечения комфорта. Линейка представлена впервые и уже доступна для заказа у официального дистрибьютора – компании Treolan.

Устройства, условно поделенные на группы, решают разные задачи. Датчики контроля и реакции позволяют следить за ситуацией в доме и уведомлять пользователей о наступлении тревожных событий. Например, когда открылась дверь или окно, зафиксировано движение, случилась протечка или изменилась температура в помещении. Владелец дома в таком случае получит уведомление на свой мобильный телефон и решит, какие действия стоит предпринять.

Для комфорта и безопасности в системе есть умные розетки для включения/выключения бытовых приборов, а для управления ими предусмотрен ИК-пульт. Умная лампа включит или выключит освещение, настроит яркость и цвет в зависимости от настроения. Умная камера покажет события, происходящие в доме, в прямом эфире или в записи. Можно не просто наблюдать, чем занят ребенок или домашние питомцы, но и разговаривать с ними благодаря встроенному микрофону.

Управление умным домом осуществляется при помощи мобильного приложения Irbis Home, которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play, а также посредством общения с голосовыми помощниками – «Алисой» от «Яндекса» и «Марусей» от Mail.ru.

Все датчики работают по Zigbee-технологии, благодаря чему на передачу данных тратится так мало ресурсов, что на одной батарейке они могут работать до пяти лет.