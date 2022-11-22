Irbis представил новые бизнес-устройства

Международный производитель электроники Irbis расширил свою линейку продуктов для корпоративного сегмента. Новые ноутбуки, мониторы, моноблоки, системные блоки и мини-ПК уже доступны для заказа и оформления резерва со склада Treolan (входит в группу «Ланит»). Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Бренд Irbis известен на B2C-рынке. В условиях ограниченного предложения создание линейки B2B-устройств (продукции для бизнес-пользователей) стало своевременным шагом развития производителя. Проанализировав рынок и выявив актуальные на сегодняшний день потребности заказчиков, Irbis разработал доступные по цене устройства, максимально соответствующие запросам бизнеса любого размера. Устройства подходят для использования в коммерческих организациях, учебных заведениях, государственных структурах и крупных корпорациях.

Новые модели предлагают расширенные возможности настроек и оснащены дополнительными функциями, ориентированными на коммерческих пользователей, для которых важна высокая производительность, защита информации и удобство использования в повседневной работе. Так, ноутбуки выполнены в металлическом корпусе и оснащены 14-, 15,6- и 17,3-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением Full HD. Высокую производительность в самых разных бизнес-задачах обеспечивают процессоры Intel Core 11 и 12 поколений и AMD Ryzen. Интегрированная в веб-камеру шторка позволяет физически закрыть объектив, создав дополнительный уровень безопасности информации. Для удобства подключения различных периферийных устройств предусмотрен широкий набор разъемов и портов USB, USB-C, HDMI, сетевого порта RJ45. Все модели оборудованы полноразмерной клавиатурой с защитой от влаги и двухуровневой подсветкой для комфортной работы. Продукты поставляются как с предустановленными операционными системами Windows 11 Pro, Astra Linux, так и без них.

Мониторы обладают широким экраном до 34 дюймов с высоким разрешением до 4К, что позволяет использовать одно устройство вместо нескольких. Модели дополнены инновационными функциями, которые смогут существенно повысить качество работы в офисе. Например, сенсорным экраном для эффективной и быстрой работы, видеокамерой, колонками и микрофоном для организации online-встреч. Поддерживать эргономику рабочего места позволяет регулировка наклона и высоты. Новинки оснащены портами USB и USB-C для быстрой зарядки и подключения дополнительного оборудования. Ультратонкая трехсторонняя рамка создает невидимые границы при необходимости использования нескольких устройств.

Все продукты Irbis будут доступны в широкой комплектации. В соответствии с техническими характеристиками коммерческие устройства представлены тремя сериями: Groovy (базовый), Smart (средний) и Noble (премиум).

Чтобы пользователям было легко ориентироваться в ассортименте, Irbis разделил продукцию на линейки для B2B и B2C-сегментов. Лейтмотивом B2B-серии была выбрана концепция «Стиль». Упаковка выполнена в цвете «Полярная ночь», который стал одним из трендовых оттенков сезона осень-зима 2022/23 г., по мнению Института цвета Pantone. Она исполнена в минималистичном стиле и сдержанных тонах, которые отвечают требованиям современного дизайна.

Дмитрий Чивин, руководитель направления, Irbis: «Прежде чем предложить оборудование рынку, мы внимательно изучили спрос и потребности новой для нас аудитории. Исходя из этих исследований, мы сформировали матрицу коммерческих продуктов c тщательно подобранными характеристиками. Наши устройства разработаны на базе высокопроизводительных процессоров Intel Core и AMD Ryzen, обеспечивают высокий уровень безопасности конфиденциальной информации и оборудованы дополнительной защитой, необходимой для эффективной работы. Каждый образец прошел предварительное тестирование на производстве, поэтому мы уверены в высоком качестве поставляемой продукции».

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Irbis является производителем ноутбуков, планшетов, смартфонов, ПК, моноблоков и другой компьютерной и портативной электроники. В 2014 г. официальным дистрибьютором производителя стала компания Treolan.

Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.