Мониторы Irbis внесены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России

Мониторы Irbis внесены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России.

Модельный ряд представлен мониторами коммерческой серии с различными характеристиками. Официальный дистрибьютор – российская компания Treolan (входит в группу «Ланит»).

Все мониторы линейки Irbis SmartView 24 безрамочные, с диагональю 24 дюйма, IPS-матрицей, яркостью 250 кд/м2. Мониторы оснащены всеми необходимыми для работы разъемами: VGA, HDMI, DP, USB, USBC-C, Power Jack, Audio Output (в зависимости от модели). Стоит обратить внимание, что разъем USBC-C обладает мощностью 65W для полноценной работы с носимыми устройствами – ноутбуками, планшетами, телефонами. Для подключения прочих периферийных устройств (клавиатуры, мышки, флеш-накопители, HDD) и их зарядки у мониторов Irbis SmartView 24, в зависимости от модели монитора, предусмотрены два дополнительных порта USB 2.0 Type-A. Подставка монитора позволяет регулировать наклон экрана и высоту для наиболее комфортной работы. Также модели оснащены встроенной акустической системой.

Партнеры Treolan могут приобрести мониторы серии Irbis SmartView 24 как со склада дистрибьютора в Москве, так и под заказ с минимальными сроками изготовления. На всю линейку производителем предоставляется гарантия три года. Авторизованные сервисные центры Irbis – а их более 240 в РФ, Казахстане и Белоруссии – обеспечивают всестороннюю техническую поддержку. Treolan предлагает партнерам посетить демозал Irbis в своем офисе, а также воспользоваться возможностью тестирования оборудования из демофонда компании.

Для Irbis это не первый опыт производства устройств, соответствующих требованиям российских компаний. Сертификаты реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, ранее получили модели смарт-телевизоров. В планах компании также внесение в реестр ноутбуков, десктопов и другого оборудования.

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Дмитрий Чивин, руководитель направления Irbis, сказал: «Мы рады представить заказчикам, которые предпочитают использовать отечественное оборудование, мониторы новой линейки. Мониторы Irbis SmartView 24 из коммерческой серии Irbis — это надежные и производительные решения для бизнеса, которые обеспечивают высокую эффективность работы и удобство использования в любой корпоративной среде».

Юлия Данилова, менеджер по продукции Treolan, отметила: «Приобретая продукцию Irbis, партнеры Treolan получают не только качественное оборудование, соответствующее высоким запросам пользователей, но и возможность участвовать в партнерской программе, целью которой является взаимовыгодное сотрудничество. Мы обеспечиваем информационную и рекламно-маркетинговую поддержку, проводим необходимое обучение продукту для партнеров и их заказчиков».