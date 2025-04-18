Компания Consid внедрила WMS-систему на складском терминале «Рекон-Актау»

Компания Consid, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления логистикой, совместно со своим партнером в Казахстане – ТОО «СкладТранс Сервис», завершила проект по автоматизации логистического центра компании «Рекон-Актау», предоставляющей транспортные и 3PL-услуги в Казахстане. Об этом CNews сообщили представители Consid.

«Рекон-Актау» предоставляет услуги по организации мультимодальных грузоперевозок всеми видами транспорта: авиационный, морской, железнодорожный и автомобильный. На складском терминале, расположенном недалеко от Актау, работает логистический центр, предоставляющий 3PL услуги.

С появлением нового направления по предоставлению 3PL услуг ответственного хранения и обработки товаропотока в компании «Рекон-Актау» стали актуальными задачи перевода логистического центра на новый уровень автоматизации для обеспечения бесперебойных поставок товаров с соблюдением требований клиентов. Было принято решение о внедрении профессиональной WMS-системы Consid.WMS. Команда Consid имеет опыт внедрения своей WMS-системы на пяти распределительных центрах крупной логистической компании Appia Logistics (ex-GXO) с общей площадью хранения около 80 тыс. кв. м и 500 одновременно работающими пользователями.

Совместная проектная команда Consid и «Склад Транс Сервис» в целях сохранения непрерывности логистического бизнеса реализовала поэтапную технологию перевода различных зон склада под управление Consid.WMS. Благодаря высокой степени адаптируемости системы Consid.WMS автоматизация всех складских операций (приемка, перемещение, размещение, пополнение, отбор, перемещение на ворота, погрузка, завершение рейса, инвентаризация, работа с качеством товара) была проведена с учетом всех специфических требований заказчика к обработке товара. Настройка конфигурации под эти требования была произведена на базе версии системы Consid.WMS Professional c дополнительными модулями Consid.Billing (тарификация складских услуг) и Consid.KPI (ключевые показатели работы склада).

В рамках проекта уже переведен на работу в Consid.WMS один из крупных клиентов логистического центра. В дальнейшем запуск процессов обслуживания новых клиентов планируется реализовывать совместно с казахстанским партнером «СкладТрансСервис».