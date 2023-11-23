Consid запустила WMS на третьем складе торговой сети «Анвар» в Уральске

Компания Consid, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления логистикой, внедрила систему управления складом Consid.WMS на складе казахстанской торговой сети «Анвар» в Уральске.

Склад в Уральске – третий логистический объект «Анвар», на котором внедрена российская разработка – система управления складом Consid.WMS. два других успешно автоматизированных склада находятся в Актобе и Актау. Consid.WMS полностью управляет всеми складскими операциями по приемке, хранению, отбору и отгрузке товаров, обеспечивая оптимальное заполнение площадей, своевременные и точные поставки товаров в супермаркеты сети и снижая логистические издержки.

Склад имеет площадь 1800 м2, поэтому задача эффективного размещения товаров является особенно актуальной. Выполнена комплексная автоматизация всех складских зон (бакалея, плодоовощная продукция, пиво) с учетом специфических требований к хранению и обработке товара в каждой зоне. Вторым этапом проекта настроена поддержка работы в зонах замороженной продукции, алкоголя и прочих групп товаров, требующих маркировки с соблюдением всех требований законодательства. Проведена интеграция с корпоративной системой «1С».

Внедрение системы базируется на облачной версии Consid.WMS Cloud. Проверенная на множестве проектов Consid методология удаленного внедрения позволила запустить систему в промышленную эксплуатацию всего за один месяц. Облачный сервис Consid.WMS Cloud обеспечивает такую же функциональность, производительность и гибкость, как и on-premise решение. Мультилицензия и удаленное подключение всех складов к центральному серверу снижает издержки на инфраструктуру и техническую поддержку сети территориально-распределенных складов, которые расположены в разных часовых поясах и имеют разную нагрузку в течение суток.