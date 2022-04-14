Племянник Назарбаева после ареста подарил государству акции главного телеком-оператора страны

Племянник первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды безвозмездно передал государству 29% акций «Казахтелекома». Случилось это после ареста Сатыбалды по обвинению, связанному с махинациями в «Казахтелекоме».

Правительству Казахстана подарили 29% акций «Казахтелекома»

Правительство Казахстана сообщило о безвозмездной передаче ему крупного пакета акций «Казахтелекома», основного в стране оператора фиксированной связи. 24,95% акций оператора по договору дарения передает оффшор Skyline Investment Company, еще 3,85% акций – также по договору дарения – передала казахстанская компания Alatau Capital Investment.

Таким образом, правительству страны было подарено 28,8% акций «Казахтелекома». Государство уже владело в компании 51% акций, таким образом, теперь доля властей будет достигать почти 80% акций.

Как племянник Назарбаева собирал акции «Казахтелекома»

За обеими компаниями, подарившими государству свои пакеты акций в «Казахтелекоме», стоит Кайрат Сатыбалды, – племянник бывшего Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Сатыбалды долгое время был крупным акционером банка Kaspi.kz.

Племянник Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды безвозмездно передал Казахстану 29% акций «Казахтелекома»

В 2016 г. Сатыбалды через Alatau Capital Inestments приобрел 3,4% акций «Казахтелекома». Тогда же 24,5% акций оператора приобрел оффшор Cobrio, за которым стоит другой казахстанский предприниматель, владелец Центрально-Азиатской топливно-энергетической компании Александр Клебанов.

Позднее этот пакет был перепродан люксембургской компании Skyline Investment Company. Позже выяснилось, что за этой компанией стоит Сатыбалды. В последнее время члены семьи Назарбаева проявляли активный интерес к телекоммуникационным активам.

В 2021 г. First Heartland Jusan Bank приобрел магистрального оператора Kaztanscom, а также выкупил у «Казахтелекома» часть акций сотового оператора Kcell. Этот банк принадлежит «Назарбаев фонду», который возглавляет старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига, и другим структурам Назарбаева.

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Однако в начале 2022 г. над людьми из окружения Назарбаева стали сгущаться тучи. В марте Кайрат Сатыбалды был арестован по обвинению в махинациях, связанных с «Казахтелекомом». Тогда же прошли обыски в самом «Казахтелекоме». Теперь же Сатыбалды решил отказаться от своей доли в «Казахтелекоме».

Падение клана Назарбаева

Нурсултан Назарбаев был первым Президентом Казахстана. Кроме того он имеет пожизненный статус Лидера нации (Елбасы). В 2019 г. пост главы Казахстана занял Касым-Жомарт Токаев, причем Назарбаев сохранил за собой ряд важных должностей, также свои позиции во власти сохранили и его родственники.

Однако в начале 2022 г. в Казахстане произошли волнения, которые затронули, в том числе, бывшую столицу республики Алма-Ату. Беспорядки прекратились после ввода в республику войск Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), основу которых составляют российские войска. После этого Назарбаев лишился постов председателей Совета безопасности республики, Ассамблеи народа Казахстана и правящей партии «Нур Отан». Одновременно терять свои позиции стали и его родственники.

Помимо фиксированной связи, «Казахтелеком» занимается также и мобильной связью. За последние годы «Казахтелеком» приобрел местную «дочку» шведской Tele2 и лидирующего в республике сотового оператора Kcell, принадлежавшего шведской Telia. Сейчас доля «Казахтелекома» в Kcell сократилась до 51%.