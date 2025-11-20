Разделы

Филиппская Екатерина


СОБЫТИЯ


20.11.2025 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря 1
18.01.2021 Екатерина Филиппская, «Ростелеком Контакт-центр»: 2020-й оказался годом решительных действий, корректировки существующих бизнес-процессов, пересмотра операционных подходов 1
07.12.2020 «Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие международным стандартам ИБ 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
09.07.2015 Екатерина Филиппская назначена на должность операционного директора Teleperformance Russia & Ukraine 2
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Филиппская Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 75 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 231 2
Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 27 1
Ростелеком 10276 1
МегаФон 9828 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 455 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 167 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Миэль ГК 38 2
Автомир ГК 43 2
Бизнес кар СП 20 2
Русский стандарт Банк 470 2
Альфа-Банк 1858 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1357 2
МКБ - Московский кредитный банк 613 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 545 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 174 2
Ингосстрах СПАО 450 2
ПСБ - Промсвязьбанк 898 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 105 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 177 2
Связной Банк 105 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 176 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Кунцево Плаза ТЦ 4 1
ГПБ - Газпромбанк 1158 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1482 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4251 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12932 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7540 3
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 164 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9729 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11260 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8648 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5626 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11491 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21903 1
Стандартизация - Standardization 2233 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1011 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 389 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56838 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8840 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11920 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8438 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5478 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1195 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2010 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5533 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6827 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3403 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2393 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8069 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17704 1
Строгалин Алексей 3 2
Сухова Ольга 4 2
Буланкин Сергей 12 2
Николаев Константин 15 2
Денисова Наталья 8 2
Краснова Анна 6 2
Анисимова Ольга 5 2
Скляров Евгений 7 2
Курбакова Людмила 5 2
Митин Павел 2 2
Истомина Татьяна 4 2
Фролова Елена 4 2
Анохина Евгения 5 2
Машкова Галина 2 2
Любимова Екатерина 2 2
Даньшина Елена 4 2
Патрахова Маргарита 3 2
Богачева Ольга 2 2
Некрасова Елена 4 2
Зыкина Юлия 2 2
Асламова Ольга 4 2
Атясова Светлана 5 2
Щегорская Олеся 2 2
Зыкина Ольга 3 2
Тугина Елена 3 2
Кузнецов Александр 142 2
Ким Дмитрий 70 2
Козлов Михаил 175 2
Огородников Антон 7 2
Сорокин Алексей 15 2
Граборов Антон 24 2
Усевич Мария 6 1
Солнцев Михаил 8 1
Баукова Наталья 10 1
Алексеев Евгений 15 1
Ларина Ирина 5 1
Кукушкин Валерий 2 1
Выдыш Евгений 3 1
Осина Екатерина 4 1
Бондарь Наталья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 155970 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13552 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11397 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51057 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54769 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31672 1
Аудит - аудиторский услуги 3072 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5822 1
