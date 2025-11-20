Получите все материалы CNews по ключевому слову
Филиппская Екатерина
СОБЫТИЯ
Филиппская Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1482 1
|Строгалин Алексей 3 2
|Сухова Ольга 4 2
|Буланкин Сергей 12 2
|Николаев Константин 15 2
|Денисова Наталья 8 2
|Краснова Анна 6 2
|Анисимова Ольга 5 2
|Скляров Евгений 7 2
|Курбакова Людмила 5 2
|Митин Павел 2 2
|Истомина Татьяна 4 2
|Фролова Елена 4 2
|Анохина Евгения 5 2
|Машкова Галина 2 2
|Любимова Екатерина 2 2
|Даньшина Елена 4 2
|Патрахова Маргарита 3 2
|Богачева Ольга 2 2
|Некрасова Елена 4 2
|Зыкина Юлия 2 2
|Асламова Ольга 4 2
|Атясова Светлана 5 2
|Щегорская Олеся 2 2
|Зыкина Ольга 3 2
|Тугина Елена 3 2
|Кузнецов Александр 142 2
|Ким Дмитрий 70 2
|Козлов Михаил 175 2
|Огородников Антон 7 2
|Сорокин Алексей 15 2
|Граборов Антон 24 2
|Усевич Мария 6 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Баукова Наталья 10 1
|Алексеев Евгений 15 1
|Ларина Ирина 5 1
|Кукушкин Валерий 2 1
|Выдыш Евгений 3 1
|Осина Екатерина 4 1
|Бондарь Наталья 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155970 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 3
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13552 1
|МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401333, в очереди разбора - 732855.
Создано именных указателей - 186063.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.