«ОБИТ» и DIA Innovation запустили масштабную кампанию по поиску прорывных инновационных решений

Оператор ИТ-решений «ОБИТ» и компания в области разработки и внедрения инновационных продуктов Dia Innovation, объединились в поисках решений для повышения операционной эффективности российских предприятий. Об этом CNews сообщили представители «ОБИТ».

В настоящее время ведется отбор проектов, который направлен на повышение эффективности операционных процессов, обеспечение кибербезопасности, разработку AR/VR решений, искусственного интеллекта, бизнес-аналитики, импортозамещения и др.

Для участия в отборе стартапам и командам разработчиков необходимо представить свой проект до 14 ноября 2023 г. Проекты обязательно должны иметь Minimum Viable Product (минимально жизнеспособный продукт). Также важным требованием является наличие компетенций команды, готовность к пилотированию решения и соответствие заявленным направлениям.

Отбор будет проходить в два этапа. На первом будут рассматриваться заявки на участие и проходить отбор проектов экспертами для участия в финальном питче. На втором команды участников представят жюри свои проекты в режиме онлайн. В состав жюри вошли топ-менеджеры оператора ИТ-решений «ОБИТ», а также эксперты бизнес-сообщества Dia Innovation, включающего институты развития, высшие учебные заведения и органы исполнительной власти, инвесторы.

Победители получат все необходимые условия для масштабирования и реализации своего проекта совместно с компаниями «ОБИТ» и Dia Innovation.

Михаил Телегин, заместитель генерального директора «ОБИТ» по стратегическим проектам: «Наша компания активно работает с предприятиями из различных сфер экономики, выступая оператором ИТ-решений, который помогает своим клиентам справляться с вызовами нового времени с помощью цифровых технологий. Однако в связи с уходом западных ИТ-компаний доступ российского бизнеса к привычным и отлаженным решениям с проверенной эффективностью оказался практически закрыт, а известные на текущий момент возможности отечественных разработчиков не перекрывают всего многообразия функционала и возросшего спроса. Стоит острая потребность в большом количестве кастомных, таргетных решений, которые смогут стать альтернативой импортным в стандартных бизнес-процессах и эффективным инструментом в работе с новыми задачами. Чтобы ускорить процесс адаптации своих клиентов к изменившимся условиям и правилам игры, «ОБИТ» обратился к скаутингу».

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Скаутинг – процесс поиска и привлечения технологических стартапов в экосистемы крупных компаний, корпораций и фондов.

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«ОБИТ» — оператор ИТ‑решений с экспертизой в обеспечении технологической устойчивости бизнеса. Основанный как провайдер связи в 2002 г., «ОБИТ» за 20 лет трансформировался в центр компетенций: от обслуживания существующей ИТ-инфраструктуры до локализации и миграции на импорт независимые решения. Офисы «ОБИТ» расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Dia Innovation с 2019 г. разрабатывает продуктовую документацию для создания конкурентоспособных и наукоемких проектов, привлекает грантовое финансирование и инвестиции в проекты. Офисы «DIA Innovation» расположены в Москве и Казани.