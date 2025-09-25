Разделы

Скаутинг


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 «Ростелеком» и «Акселератор ФРИИ» ищут технологические компании в сфере ИИ и бизнестеха 1
08.07.2024 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» завершили скаутинг и отобрали проекты для дальнейших инвестиций 1
14.05.2024 Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений 1
19.04.2024 Рост выручки резидентов «Сколково» в 2023 году превысил 40% 1
05.04.2024 В «Сколково» назвали топ-3 региона по цифровизации туристических услуг 1
17.10.2023 «ОБИТ» и DIA Innovation запустили масштабную кампанию по поиску прорывных инновационных решений 1
14.12.2016 Хоккей будущего: интеллектуальные матчи в «облаке» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Скаутинг и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 176 2
Ovision - Овижн 48 2
Stereotech - Стереотек 47 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
Яблочков Зарядные станции 46 2
DIA Innovation - ДИА-Инновации 2 1
Microsoft Corporation 25059 1
ОБИТ 98 1
Iceberg Sports Analytics 2 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
REES46 Technologies - Реес46 Технолоджис 2 1
Rukki - Рукки 2 1
Интеррос - Точка Банк - DigitalKassa - ЦИБ 2 1
Hoff Tech - Хофф Тех 45 1
Ростелеком 10131 1
Рапид Био 102 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 976 2
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Лента - Сеть розничной торговли 2224 1
Технопарк-Липецк МБУ 1 1
Электрополис Промышленный технопарк 2 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 511 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1107 1
X5 Group - Чижик 51 1
X5 Group - Перекрёсток 598 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 32 1
X5 5Post - 5Пост 55 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 2
ФРИИ Акселератор 52 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 358 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12738 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16723 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7361 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12730 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12153 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5641 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9152 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17628 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6041 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1452 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16808 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5107 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 606 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22434 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9453 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4455 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 90 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1411 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 561 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6100 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1904 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 748 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4603 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5727 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 74 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5379 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2687 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 484 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4402 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3328 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11962 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 317 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 52 1
Microsoft Azure 1439 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Microsoft Azure Stream Analytics 5 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 566 1
Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 16 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
Мартынов Владислав 113 1
Быков Вячеслав 2 1
Телегин Михаил 13 1
Титова Ксения 1 1
Краснов Александр 79 1
Чисников Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1310 2
Европа 24522 1
Швеция - Королевство 3658 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3192 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1664 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1368 1
Индия - Bharat 5611 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17841 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 63 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1970 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1337 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 450 1
Узбекистан - Республика 1834 1
Казахстан - Республика 5735 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 578 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5384 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19886 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6247 1
Спорт - Хоккей 263 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 54 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2678 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6723 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 647 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5498 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7823 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5158 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6814 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6254 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6437 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1268 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3632 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11545 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1494 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2100 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 298 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
