Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Поддержка ИТ-отрасли
|

«Точка» и «Акселератор ФРИИ» завершили скаутинг и отобрали проекты для дальнейших инвестиций

«Точка» и «Акселератор ФРИИ» подвели итоги скаутинга, который стартовал в апреле 2024 г., и отобрали девять проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса для потенциальных инвестиций. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Программа состояла из двух основных этапов: скаутинга, который осуществлялся «Акселератором ФРИИ» при поддержке Startech.vc, и питч-сессии. Рассматривались технологические компании разного уровня зрелости, со стабильной выручкой от 10 млн рублей в год, заинтересованные как в инвестициях со стороны финтех-компании, так и в интеграции в экосистему «Точки».

География стартапов, подавших заявки – их было в общей сложности 173 – не ограничивалась Россией. Точка также рассматривала проекты из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

По итогам питч-сессии, которая прошла в середине июня 2024 г., из 15 проектов было отобрано девять для дальнейшей проработки: для due-diligence «Точка» остановилась на проектах «Рабочие руки» и ООО «СмартПИМ»; для пилотов были выбраны RUKKI.PRO, TEKO, UDMPAY, LikeStats, REES46, Digitalkassa, ООО «МПЛАБ».

Со стартапами предстоит проверить в рамках пилотов несколько гипотез, чтобы оценить потенциал возможной сделки.

Разговоры о важном: платформа речевой аналитики помогает девелоперу находить инсайты
Бизнес

Анастасия Демидова, руководитель направления консалтинга и открытых инноваций Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ»: «В последние годы заметна активность в части сделок M&A, а также значительное усиление тренда корпоративного инвестирования в стартапы, при котором корпорации вкладываются в технологические компании на различных стадиях. Этот тренд становится важным элементом развития инновационных технологий и стартап-экосистем, где «Точка» также является активным участником. Для нашей команды, которая непрерывно совершенствует продукты исходя из запросов рынка, было важно посотрудничать в рамках формирования одной из таких воронок, где мы смогли собрать стартапы, имеющие все шансы стать потенциальными активами «Точки» в будущем».

Директор по развитию нового бизнеса в «Точке» Антон Шкуратов: «Для «Точки» участие в скаутинге — это возможность найти интересные стартапы, которые потенциально могут усилить нашу команду своими решениями. У нас уже был подобный опыт, когда после акселератора самые интересные проекты входили в периметр компании. Например, в прошлом году «Точка» купила стартап из сферы e-commerce EcomCom, команда которой презентовала себя на Pitch Day. Сейчас этот стартап стал частью сервиса «Точка Маркетплейсы». Сейчас нам предстоит работа с проектами, которые мы отобрали после питч-сессий. С командами мы будем тестировать разные гипотезы. Итогом всей работы с командами, возможно, станет сделка, после которой наиболее подходящий для нас проект станет частью «Точки». Этот скаутинг — точно не последний, в будущем мы снова планируем обратиться к этому инструменту, чтобы найти новые талантливые команды».

В течение следующих месяцев «Точке» предстоит протестировать несколько гипотез в рамках пилотных проектов со стартапами, чтобы оценить потенциал возможного сотрудничества.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Власти заставят российские процессоры подешеветь до уровня Intel и AMD. Кто и сколько за это заплатит

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Через тернии к льготам. ИТ-компаниям хотят ужесточить правила получения льгот по налогу на прибыль

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024