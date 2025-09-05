Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шкуратов Антон
УПОМИНАНИЯ
Шкуратов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|REES46 Technologies - Реес46 Технолоджис 2 1
|Rukki - Рукки 2 1
|Интеррос - Точка Банк - DigitalKassa - ЦИБ 2 1
|Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 16 1
|Qsoft amoCRM 121 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2294 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152783 3
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
|Узбекистан - Республика 1828 1
|Казахстан - Республика 5728 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382191, в очереди разбора - 735252.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.