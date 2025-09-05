Разделы

Шкуратов Антон


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 «Точка Банк» и «Лучи» инвестируют 600 млн рублей в цифровую защиту малого и среднего бизнеса 1
08.07.2024 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» завершили скаутинг и отобрали проекты для дальнейших инвестиций 1
08.04.2024 «Точка» и Акселератор ФРИИ объявляют скаутинг проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса 1
19.04.2017 Банк для предпринимателей «Точка» интегрировался с AmoCRM 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шкуратов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

REES46 Technologies - Реес46 Технолоджис 2 1
Rukki - Рукки 2 1
Интеррос - Точка Банк - DigitalKassa - ЦИБ 2 1
ФРИИ Акселератор 51 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7322 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12692 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5705 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12665 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4592 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3876 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 331 1
Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 16 1
Qsoft amoCRM 121 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2294 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Узбекистан - Республика 1828 1
Казахстан - Республика 5728 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8098 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5355 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3616 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1628 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17044 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11507 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1714 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2661 1
