Оператор ИТ-решений «ОБИТ» помог «ГЕ газ инжиниринг» локализовать бизнес в России

Специалисты «ОБИТ» создали с нуля ИТ-инфраструктуру для российского подразделения TGE Gas Ingineering GmbH после отделения от глобального холдинга.

Команда оператора ИТ-решений выстроила для клиента новую ИТ-инфраструктуру, выполнила миграцию с зарубежной облачной платформы на российский сервис, запустила все необходимые для функционирования бизнеса программы и инструменты. Об этом CNews сообщили представители «ОБИТ».

Задача по локализации встала перед российским подразделением TGE Gas Ingineering GmbH в 2022 г., когда руководством глобального холдинга было принято решение об уходе из России. Компании необходимо было в кратчайшие сроки и максимально бесшовно запустить самостоятельный бизнес под брендом «ГЕ газ инжиниринг», в том числе заново выстроить все ИТ-процессы, а также собственную ИТ-инфраструктуру. Задача усложнялась тем, что до 2022 г. у компании не было своей ИТ-службы – всю необходимую техподдержку обеспечивал головной офис в Германии.

Ключевым требованием к исполнителю, в подборе которого принимали непосредственное участие специалисты из штаб-квартиры компании, было наличие компетенций и опыта в построении сетевой и облачной инфраструктуры, а также кадровых ресурсов для ее дальнейшей поддержки. «Нам было важно сохранить стандарты качества и надежности ИТ-сервисов, принятые до 2022 г., потому мы с большой тщательностью подошли к поиску провайдера, – сказал Сергей Ладукас, руководитель административно-хозяйственного отдела «ГЕ газ инжиниринг». – «ОБИТ» соответствовал нашим критериям, а также предложил нам SLA, который гарантирует их выполнение в дальнейшем».

В итоге за несколько месяцев «ГЕ газ инжиниринг» завершил локализацию в России, перезапустив бизнес на новой ИТ-инфраструктуре, включающей локальные и облачные мощности. Помимо проектирования и построения ИТ- и сетевой архитектуры, специалисты «ОБИТ» развернули и настроили корпоративные ИТ-сервисы, включая удаленные рабочие места. В настоящий момент «ОБИТ» осуществляет обслуживание выстроенной ИТ-инфраструктуры, техподдержку пользователей, а также реализует поэтапную программу перехода на импортонезависимые решения.

«Несмотря на наш опыт, этот проект стал вызовом как для нашего партнера, «ГЕ газ инжиниринг», так и для «ОБИТ» – перед нами стояла задача максимально оперативно и при этом безопасно, не допуская остановки бизнес-процессов клиента, предоставить ему полноценную технологическую базу для продолжения работы на привычно высоком уровне качества и широты возможностей, – отметил Михаил Телегин, заместитель генерального директора «ОБИТ». – И то, как мы справились с ним, подтверждает нашу готовность к новым, не менее амбициозным задачам».