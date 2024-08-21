«Обит» проводит серьезные изменения в системе управления

Оператор ИТ-решений «Обит» объявил о проведении реорганизации системы управления компанией. В рамках структурных изменений телекоммуникационное и ИТ-направление теперь разделены на два независимых департамента. Все отделы, отвечающие за ИТ, объединены в новое подразделение — департамент информационных технологий. Кроме того, в «Обит» появится верхнеуровневый институт стратегических лидеров, отвечающих за стратегическое развитие всех направлений деятельности компании.

Департамент информационных технологий возглавит Кирилл Тимофеев, ранее занимавший должность руководителя управления эксплуатации инфраструктуры и сервисов. На новой позиции Тимофеев будет отвечать за координацию работы всех ИТ-блоков и повышение конкурентоспособности решений «Обит» на рынке информационных технологий. В состав департамента войдут три направления: отдел автоматизации, который занимается обслуживанием внутренних информационных систем; управление поддержки и разработки продуктов, отвечающее за внедрение продуктов партнеров и разработку прикладного программного обеспечения; управление эксплуатации инфраструктуры и сервисов, в чью компетенцию входит сопровождение инфраструктурных решений. Вне юрисдикции департамента функционирует подразделение R&D — команда направления исследует новые возможности для обеспечения комплексной импортонезависимой цифровизации российских компаний, а также развивает партнерскую сеть вендоров.

Второе структурное изменение касается создания института стратегических лидеров, ответственных за реализацию проектов в ключевых направлениях деятельности оператора ИТ-решений: информационные технологии, связь и телекоммуникации, инжиниринг и строительство, социальная ответственность и устойчивое развитие бизнеса. В числе таких лидеров представлен Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам, Кирилл Строганов в роли заместителя генерального директора по развитию бизнеса. В компании сформирована позиция заместителя генерального директора по инновациям и ИТ, также входящего в состав стратегических лидеров.

Генеральный директор «Обит» Андрей Гук отметил: «Новые принципы функционирования системы управления являются логичным шагом нашей трансформации, которая уже затронула образ компании, портфель услуг, бизнес-процессы. Я уверен, что подобные изменения позволят всем нашим направлениям бизнеса, и в особенности ключевым столпам — ИТ и телекому, — развиваться более целенаправленно, структурировано и клиентоориентированно».