«Обит» обеспечил цифровой инфраструктурой всесезонный «Бассейн у Флагштока» в Санкт-Петербурге

Оператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по подключению к сети «Бассейна у Флагштока» — всесезонного оздоровительного комплекса, который открылся на территории общественного пространства «Флагшток» в акватории Финского залива. Гидротехническое сооружение, реализованное «Газпромом» (проектировщиком и застройщиком выступила «Зенит-Арена»), стало частью единого рекреационного кластера, объединенного цифровой инфраструктурой от «Обит».

В рамках проекта «Обит» расширил существующую телеком-инфраструктуру и модернизировал сеть связи, благодаря чему пропускная способность сети была увеличена до 10 Гбит/с. Это позволяет не только обеспечить устойчивый интернет-доступ, но и создать надежный фундамент для работы с данными, интеграции камер видеонаблюдения и других цифровых решений. На территории оздоровительного комплекса установлено 15 точек доступа Wi-Fi, интегрированных в общую сеть пространства. Таким образом, посетители смогут пользоваться стабильным беспроводным интернетом по всей территории — от ледовой арены до зоны бассейна.

Инженеры «Обит» вели авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ (СМР) других подрядчиков на проекте, предоставляли технические условия, контролировали качество прокладки кабельных трасс и размещения оборудования. Оператор ИТ-решений продолжит сопровождение объекта в рамках сервисного обслуживания и технической поддержки телеком-инфраструктуры всего пространства.

«Проект «Бассейн у Флагштока» стал логичным продолжением формирования единой цифровой среды на «Флагштоке». Мы создаем не просто телеком-сервис, а комплексную цифровую экосистему, направленную на повышение комфорта и безопасности посетителей. Для нас участие в подобных проектах — важная и вдохновляющая часть работы», — отметил Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам «Обит».

«Зенит-Арена» совместно с «Обит» уже реализовали ряд совместных проектов. В завершении прошлого года оператор ИТ-решений обеспечил модернизацию и расширение телекоммуникационной инфраструктуры для катка «Флагшток» — крупнейшего в мире ледового пространства под открытым небом, общей площадью 28 тыс. м². В начале 2025 г. «Обит» завершил комплекс работ по телефонизации объекта капитального строительства — архитектурного ансамбля из трех высотных флагштоков в акватории парка 300-летия Санкт-Петербурга (высота каждого — 179,5 м). Работы включали проектирование, прокладку и подключение сетей связи в условиях высокой инженерной сложности.