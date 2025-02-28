«Обит» запускает направление практических решений на базе искусственного интеллекта

Оператор ИТ-решений «Обит» объявил о старте нового направления, ориентированного на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы предприятий. Новое направление деятельности компании сфокусировано на практическом применении, реальной эффективности и измеримой пользе ИИ-решений.

В 2024 г. готовность бизнеса к внедрению искусственного интеллекта снизилась по сравнению с прошлым годом, сообщает Центр развития ИИ при Пправительстве. Основные барьеры — нехватка данных и мощностей, кадров и финансирования, а также низкая осведомленность компаний о возможностях технологии. Кроме того, отсутствие единых метрик эффективности затрудняет оценку отдачи от инвестиций в ИИ. Эксперты оператора ИТ-решений подчеркивают важность здравого подхода к внедрению ИИ с целью того, чтобы бизнес не тратил ресурсы на решения без реальной эффективности.

В этом контексте «Обит» делает акцент на лучших практиках, которые уже доказали свою пользу в корпоративном секторе. Среди ключевых — сервисы речевой и текстовой аналитики, а также ассистенты под разные задачи: интеллектуальные суфлеры, диалоговые тренажеры для обучения сотрудников, чат-боты на базе ИИ, ИИ-база знаний. Благодаря сотрудничеству с зарекомендовавшими себя игроками рынка «Обит» планирует предоставить бизнесу полный спектр компетенций: от помощи с определением функционала для автоматизации, подбора оптимального решения до полноценной реализации проекта, замера результатов и последующей поддержки.

Так, речевая аналитика позволяет автоматизировать контроль качества обслуживания в голосовых и текстовых каналах, охватив 100% обращений, в то время как классический сотрудник может прослушать в среднем 5% всех обращений. Технология анализирует коммуникацию, проверяя соблюдение регламентов общения и принятых стандартов обслуживания. Другое направление — интеллектуальные суфлеры, которые способны анализировать входящие обращения в режиме реального времени и обученные на базе знаний компании, предлагать наиболее точные и релевантные варианты ответов. Суфлеры необходимы для повышения эффективности работы операторов и снижения вероятности некорректной консультации клиента. Цифровые тренажеры, в свою очередь, способны эмулировать поведение человека и могут использоваться, например, для симуляции и отработки сценариев общения с потенциальными клиентами. Инструмент качественно ускоряет онбординг и процесс адаптации новых сотрудников. Еще одним направлением является ИИ-база знаний — технология собирает и анализирует большие объемы информации с разных ресурсов в компании и предоставляет точное резюме в простой текстовой форме по конкретному запросу сотрудника.

Оператор ИТ-решений уже внедрил инструмент речевой аналитики в свой центр обслуживания клиентов, а ряд проектов в фармацевтическом, финансовом и транспортном секторах находятся на стадии реализации.

«Искусственный интеллект не является универсальным решением для всех бизнес-задач, но при его грамотном применении позволяет существенно повысить эффективность процессов и автоматизировать рутинные операции. Наша цель — интегрировать лучшие отечественные разработки в бизнес-процессы клиентов, обеспечивая им максимальную отдачу от технологий», — отметил Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам «Обит».