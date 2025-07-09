Получите все материалы CNews по ключевому слову
Briscomm
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|Бразильский интегратор Briscomm будет продвигать решения SimpleOne на рынке Латинской Америки 1
Briscomm и организации, системы, технологии, персоны:
|ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 130 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 157 1
|Белов Василий 59 1
|Чуканов Сергей 98 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150672 1
|Америка Латинская 1850 1
|Бразилия - Федеративная Республика 2409 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.