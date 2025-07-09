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Briscomm


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Бразильский интегратор Briscomm будет продвигать решения SimpleOne на рынке Латинской Америки 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Briscomm и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 130 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 157 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 787 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1376 1
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