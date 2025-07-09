Бразильский интегратор Briscomm будет продвигать решения SimpleOne на рынке Латинской Америки

Международный дистрибьютор ИТ-решений Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) заключил партнерское соглашение с бразильским интегратором Briscomm для продвижения решений российского разработчика SimpleOne. Сотрудничество расширит линейку продуктов интегратора по автоматизации корпоративных процессов и управлению корпоративными сервисами (ESM/ITSM). Это первый опыт включения отечественных ИТ-решений в портфель иностранной компании.

Партнерство с Briscomm — элемент стратегии корпорации ITG по развитию глобального русского ИТ. Она предполагает расширение партнерской сети в перспективных регионах, таких как Латинская Америка, и продвижение отечественных ИТ-решений на международных рынках.

Штаб-квартира Briscomm находится в городе Бразилиа. Компания специализируется на технологическом консалтинге и SaaS-решениях. Интегратор предоставляет услуги по мониторингу ИТ-сред и автоматизации бизнес-процессов, обеспечивая для клиентов операционный контроль и возможности для принятия решений на основе данных в реальном времени. Компания работает с малым и средним бизнесом, а также крупными корпорациями.

«Решение SimpleOne станет ценным дополнением нашего портфеля и сыграет важную роль в трансформации бизнес-процессов клиентов», — отметил Роберто Брентано, генеральный директор Briscomm.

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Входит в корпорацию ITG. ESM-платформа SimpleOne на основе low-code/no-code-технологий предназначена для быстрой и гибкой автоматизации рабочих процессов во всей организации. Решение обеспечивает высокую скорость цифровой трансформации и адаптацию к изменяющимся требованиям бизнеса.

«Благодаря этому партнерству мы укрепляем присутствие Itglobal.com и SimpleOne в Бразилии, расширяя доступ к интеллектуальным решениям по автоматизации и управлению сервисами», — сказал Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

«Развитие партнерской сети через Itglobal.com позволяет нам эффективно масштабировать присутствие на международных рынках. Briscomm обладает глубокой экспертизой в области автоматизации бизнес-процессов, что делает компанию надежным партнером для внедрения наших решений в Бразилии», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.