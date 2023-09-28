SimpleOne стала членом ассоциации «ИТСМ-форум»

SimpleOne присоединилась к сообществу специалистов в области ITSM (IT Service Management). Вступление в сообщество «ИТСМ-форум» предоставит компании SimpleOne возможность обмениваться опытом с экспертами в области ITSM и участвовать в мероприятиях, способствующих развитию данной сферы.

Ассоциация «ИТСМ-форум» — это некоммерческая организация, основанная на добровольном участии физических лиц, которые разделяют общие цели и интересы в ИТ-сфере сервис-менеджмента.

Вступление SimpleOne в ассоциацию принесет пользу не только самой компании, но и всему сообществу ITSM. С новым партнерством ожидается, что опыт специалистов SimpleOne привнесет свежие идеи и практики, способствуя развитию знаний и продуктов в сфере IT Service Management для всех участников форума. Партнерство обеспечит обмен информацией и опытом, что, в конечном итоге, будет способствовать улучшению подходов ITSM в сообществе.

Целями форума являются: популяризация передового опыта в области ITSM; проведение дискуссий и конференций, посвященных данной тематике; содействие членам ассоциации во внедрении подходов по управлению ИТ-услугами в своих компаниях; организация обмена опытом с российскими и международными организациями, занимающимися вопросами ITSM; выступление в качестве отделения международного ITSM-форума.

«Мы рассчитываем внести существенный вклад в развитие и популяризацию ITSM/ESM практик в нашей стране. В рамках ассоциации планируем открыто обмениваться опытом с коллегами, рассказывать о результатах внедрений у наших клиентов, в том числе уделять особое внимание применению сервисного подхода за пределами ИТ-отделов. Рассчитываем, что наше участие в ассоциации принесет дополнительный импульс развития и множество новых участников», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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Компания SimpleOne — российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов в средних и крупных компаниях. На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: IT, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne.