Внедрение без интегратора: компания iiii Tech самостоятельно мигрировала на ITSM-систему SimpleOne за полтора месяца

ИТ-компания iiii Tech (ex-TietoEvry Russia) мигрировала на ITSM-систему SimpleOne в рамках проекта отделения от иностранной головной компании. За полтора месяца клиент, не привлекая специалистов извне, перенес в новую систему ключевые бизнес-процессы и локализовал собственные ИТ-решения, заложив основу для развития своей системы в многофункциональную ESM-платформу. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

На базе SimpleOne были автоматизированы процессы ИТ-поддержки внутренних и внешних клиентов, а также добавлены сервисы, связанные с работой HR, бухгалтерского и финансового отделов.

Ранее в компании использовали ITSM-решение от западного вендора ServiceNow. Отделившись от головной организации, команда iiii Tech поставила цель заменить иностранное ITSM-решение аналогичным инструментом российской разработки.

В рамках проекта миграции на SimpleOne были настроены следующие элементы ИТ-сервиса компании: менеджмент процессов, каталог услуг, управление запросами, инцидентами, проблемами, уровнем услуг, знаниями, активами и портфелем услуг, управление учетными данными и доступами. Были реализованы брендирование экземпляра, базовая настройка портала для пользователей, интеграция с Telegram и AD, внедрены SSO и индикаторы, импортированы заявки и учетные записи заказчиков из старой системы.

Пользователи новой системы отмечают удачный интерфейс уведомлений и удобство работы через Telegram. Еще одно качественное изменение, которое отмечает клиент — возможность вносить любые изменения в систему.

«Платформа SimpleOne позволяет в короткие сроки внедрить сервисные процессы разной степени сложности и специфики. При этом многие процессы можно настроить без привлечения разработчиков благодаря широким возможностям low-code и no-code», — сказал Илья Жакашев, коммерческий директор SimpleOne.

iiii Tech планирует и дальше развивать получившуюся ИТ-систему, автоматизируя на ней все больше процессов, не связанных с ИТ.

«Главная цель — организовать полноценную ESM-платформу, которая будет затрагивать большой ИТ-ландшафт: нашу внутреннюю инфраструктуру, ЦОДы и инфраструктуру наших клиентов. SimpleOne позволяет это сделать», — отметил Александр Колесов, руководитель направления Cloud&Infra, iiii Tech.

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SimpleOne – российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов в средних и крупных компаниях. На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: IT, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne.

Компания iiii Tech – российский ИТ-интегратор, специализирующийся на решениях и сервисах для среднего и крупного бизнеса. Компания более 20 лет развивает российские технологии. Основные продукты: облачные решения, managed services, managed DevOps, поддержка SAP и ERP-систем, переход на «1С» и импортозамещение, RPA и заказная разработка программного обеспечения.