Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne

Банк «Уралсиб», банк федерального уровня, выбрал ESM-платформу SimpleOne для внедрения корпоративного портала «Единое окно». Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика SimpleOne.

Данное решение направлено на обработку всех кадровых заявок в единой системе, а также автоматизацию процессов по работе с персоналом.

Проект по внедрению корпоративного портала начался в апреле 2022 г. За 9 месяцев было проведено три этапа внедрения: проектирование, финализирование системы и запуск портала. После ввода решения в эксплуатацию представители компании-разработчика SimpleOne провели обучение для администраторов системы и пользователей.

«Проект стал определенным вызовом для нас. Особенности кадрового делопроизводства банка, высокие требования к пользовательскому опыту, производительности и надежности стали непростой задачей для нашей команды. Слаженная работа помогла нам завершить разработку и внедрение в отведенный срок. Сейчас мы продолжаем сотрудничество с клиентом, предоставляя техническую поддержку системы», — сказал Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ «Медиа-тел».

Итоговая система состоит из портала самообслуживания «Единое окно», на котором реализованы основные кадровые процедуры и системный интерфейс. Обработка запросов и формирование задач стала проще в использовании. Единая система помогла увеличить скорость принятия решений и согласований внутри банка, в том числе снизила трудозатраты в работе с документацией, так как позволила сформировать КЭДО на базе процессов согласования SimpleOne.

«Основным критерием для выбора платформы были настраиваемый под задачи поддержки интерфейс исполнителей процессов и актуальный стек для развития сервисов. Интеграция по REST API позволяет нам гибко подключать различные платформы для единого ядра бизнес-процессов», — сказала Елена Пугачёва, руководитель дирекции автоматизации СРП банка «Уралсиб».

Благодаря low-code-инструментам сотрудники банка могут самостоятельно настраивать и кастомизировать бизнес-процессы и формировать заявки для сотрудников на базе внедренной ESM-системы.

«В отличие от многих проектов внедрение в банке Уралсиб стартовало с автоматизации кадровых процессов. ESM-платформа SimpleOne позволяет перевести на сервисные рельсы не только работу ИТ-департамента, но и всех остальных подразделений компании, предоставив сотрудникам единое окно для заказа услуг», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.