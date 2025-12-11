Разделы

Google France


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.12.2025 В Европе арестовали акции Google по требованию российской компании 1
02.02.2012 Французский суд оштрафовал Google на $660 тыс. из-за Google Maps 1
11.01.2010 Налог на Google: Деньги интернет-гигантов отдадут музыкантам и писателям 1
24.11.2006 Кинокомпания судится с Google 1
08.06.2006 Французские издатели судятся с Google из-за книжной поисковой системы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Google France и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12261 4
Microsoft Corporation 25238 1
Yahoo! 3707 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3082 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11324 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 1
Google Play Books - Google Books - Google Book Search - Google Print - Google Книги - Google Project Ocean 43 1
Google Video - Google Видео - видеосервис 68 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 1
Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 1
Франция - Французская Республика 7977 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 2
Россия - РФ - Российская федерация 156943 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7565 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3175 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 1
Wired - Издание 270 1
The Guardian - Британская газета 384 1
