Бегом из Китая. Apple и Foxconn налаживают производство корпусов для iPhone в Индии

Руководство тайваньской компании Foxconn рассматривает возможность производства корпусов для iPhone в Индии и планирует создать для этой цели новое подразделение в промышленном парке в Орагадаме. Строительство завода уже началось, он будет расположен рядом с другим заводом Foxconn по сборке дисплейных модулей.

Налаживание производственных процессов

Руководство тайваньской компании Foxconn будет производить корпусы для iPhone в Индии, пишет The Economic Times. Корпуса iPhone обычно составляют 2–3% от общей стоимости материалов устройства.

Источники, осведомленные о развитии событий, сообщили The Economic Times, что тайваньская компания Foxconn рассматривает возможность производства корпусов для iPhone в Индии и планирует создать для этой цели новое подразделение в промышленном парке ESR в Орагадаме, штат Тамилнад. Парк ESR — это индустриальный и логистический парк, расположенный в Джалисане, в северном Гуджарате. Парк расположен недалеко от автомобильных кластеров в Виталпуре и Бечарджи, и призван стать важным центром для электронной коммерции и розничной торговли.

Строительство завода уже началось. Он будет расположен рядом с другим заводом Foxconn по сборке дисплейных модулей. Помимо Foxconn, Apple закупает корпуса и у других производителей, и не все из них расположены в Китае. Однако компания Foxconn быстро расширяет масштабы работ за счет своего будущего завода в Деванахалли, недалеко от Бангалора. Помимо сборки iPhone, у Foxconn также есть новое подразделение в Хайдарабаде, которое собирает AirPods.

Unsplash - Bram Van Oost Foxconn наладит производство корпусов для iPhone в Индии, руководство планирует создать для этой цели новое подразделение

Foxconn — крупнейший в мире производитель электроники (электронных компонентов и готовых изделий), в основном непосредственный исполнитель по контрактам с другими компаниями. Компания известна как производитель электроники Apple, включая iPhone и iPad.

Основные партнеры в Индии

«Это хорошо согласуется с более широкой стратегией Apple по снижению рисков и диверсификации своей цепочки поставок», — сказал вице-президент отраслевой исследовательской группы CyberMedia Research Прабху Рам (Prabhu Ram). «Поскольку Индия становится стержнем в импульсе роста Apple — с ранними признаками формирования сквозной производственной экосистемы — для Foxconn естественным шагом станет расширение своих возможностей и географического присутствия за счет производства корпусов».

Вице-президент Counterpoint Research Нил Шах (Neil Shah) отметил, что Apple по всему миру закупает корпуса у нескольких игроков, и Foxconn — один из них. Поэтому для Foxconn было естественно диверсифицировать производство в Индии, добавил Шах. «Это дает Apple больше рычагов, а также обеспечивает Foxconn простоту интеграции и повышает добавленную стоимость», — сказал он. «Это повышает эффективность цепочки поставок как для Foxconn, так и для Apple». Он добавил, что трудно количественно оценить добавленную стоимость по отдельности, но конкретно для Apple добавленная стоимость Foxconn составит менее 10%. Кроме того, он сказал, что корпуса составляют небольшой процент в спецификации материалов (BoM) Apple, примерно около 2–3%.

Оборудования для производства

В Apple планируют закупать производственное оборудование на местном рынке, которое затем будет поставлять своим индийским подрядчикам, поскольку стремится нарастить производственные мощности в стране, говорится в отчете Business Standard со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства электроники и Информационных технологий Индии, подтвердившего эту информацию.

В 2024 г. Apple ранее объявила о планах резко увеличить производство iPhone в Индии, особенно на фоне повышения американских торговых пошлин для своих производственных центров в Китае, как писал CNews. Хотя компания по-прежнему намерена сохранить производственную базу в Китае, она выразила намерение производить все iPhone, продаваемые в США, в Индии.

Попытка компании закупать оборудование для производства iPhone в Индии также сигнализирует о более масштабном отходе от Китая, который также является крупным производителем основного оборудования, необходимого для производства и сборки iPhone.

Индия стабильно растет как центр производства iPhone для Apple, а такие производственные гиганты, как Foxconn, Pegatron и Tata Electronics, значительно увеличили свое производство с 2022 г. Крупнейший поставщик Apple компания Foxconn планирует также инвестировать $1,5 млрд в строительство нового завода по производству компонентов в индийском штате Тамил Наду.