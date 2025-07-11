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Wheelies снизила затраты на эксплуатацию дронов до 70% благодаря автоматизации

Российская компания Wheelies (входит в корпорацию ITG) заявила о сокращении расходов на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов за счёт внедрения платформы для автономного управления парком дронов. По данным компании, автоматизация позволила снизить издержки на выполнение миссий до 90%, расходы на анализ данных — до 80%, а накладные расходы на обслуживание — до 60%.

Одним из ключевых факторов сокращения затрат стало уменьшение потребности в операторах и ручной настройке сценариев. Платформа обеспечивает автономное выполнение полетных миссий: дроны самостоятельно запускаются, адаптируют маршруты, распознают объекты и передают данные в режиме реального времени.

Кроме того, Wheelies поддерживает работу с дронами различных производителей, что позволяет компаниям выбирать технику исходя из конкретных задач и снижать расходы на закупки. Платформа интегрируется с корпоративными системами, автоматически фиксируя события и формируя задачи для реагирования.

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Цифровизация

Решения Wheelies находят применение в логистике, сельском хозяйстве и мониторинге инфраструктуры. По оценке разработчика, переход к автономным системам позволяет компаниям повысить эффективность использования дронов при сокращении операционных затрат.

«Дроны — это не разовая технология и не модный тренд. Их эффективность раскрывается только тогда, когда они встроены в устойчивые бизнес-процессы. Наша цель — снижать издержки и повышать отдачу за счет автоматизации, гибкости и продуманной технологической архитектуры, тем самым повышая конкурентоспособность компаний», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

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