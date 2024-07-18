Вышла корпоративная почта нового поколения RuPost 3.0

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 3.0. В этом релизе вендор задействовал ряд уникальных архитектурных решений, усовершенствовал механизмы администрирования и внес другие улучшения, за счет чего система стала более стабильной и безопасной. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Чтобы повысить уровень доступности почтовых сервисов, в продукт добавили средства управления распределенным хранением данных. В RuPost 3.0 появились: MailSpace – пространство, представляющее собой совокупность нескольких хранилищ, связанных правилами репликации, которые, в свою очередь, разделены по ролям: есть активные правила, «горячий» и «холодный» бэкап; MailBox Group – набор аккаунтов, находящихся в одном MailSpace; MailStore — уникальные для всех пространств (MailSpace) хранилища почты, служащие «точками монтирования». Для хранения файлов нужно хотя бы одно MailStore.

Кроме того, разработчики оптимизировали процесс работы с почтовыми индексами: перенесли индексные файлы внутрь папки почтового ящика. Это позволяет во время репликации между хранилищами сохранять целостность ящиков и избавляет от необходимости переиндексировать находящиеся в них письма при переключении между основным хранилищем и «горячей» репликой.

RuPost 3.0 можно интегрировать с системой резервного копирования (СРК) и делать бэкапы MailSpace, действующих и ранее удаленных почтовых ящиков вместе с календарями и контактами, а потом их восстанавливать. Чтобы при этом не росла нагрузка на почтовый сервер, предусмотрен специальный тип хранилища почты – Backup («холодная» реплика).

Обновленный продукт стал более отказоустойчивым благодаря поддержке Patroni-кластеров БД. При сбое на основном узле система автоматически переключается на реплику, и непрерывность рабочих процессов сохраняется.

Еще одним новшеством стал функционал для сквозного поиска и удаления сообщений в почтовых ящиках. Теперь администратор, имея соответствующие полномочия, может легко очищать систему от спама или, например, фишинг-писем.

Среди прочих улучшений — возможность в интерфейсе командной строки (CLI) выделять цветом команды и их параметры, сквозная аутентификация в инструменте для миграции с Microsoft Exchange, а также поддержка календарей в устройствах на базе iOS.

«RuPost 3.0 можно смело назвать почтой нового поколения. Еще при подготовке первой кластерной редакции более года назад мы уже планировали данную концепцию развития и соответствующие архитектурные решения. Сейчас они получили реальное воплощение, – сказал Сергей Орлик, директор по продуктам и технологиям компании «РуПост». – На протяжении всего времени разработки RuPost мы тщательно анализируем историю развития Microsoft Exchange, особенности его поведения и «узкие места» в критических сценариях, например, при отказе различных инфраструктурных сервисов. Практический опыт реальной эксплуатации Exchange позволил предложить современную и качественно новую альтернативу Exchange, основанную на в том числе на использовании «родных» для Linux-инструментов и механизмов. Блестящая команда экспертов и созданный нами архитектурный фундамент позволяет еще быстрее развивать функционал решения RuPost, чтобы он удовлетворял запросы самых взыскательных заказчиков».