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Почтовый сервер RuPost обогатился новыми функциями для пользователей и администраторов

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет об обновлении корпоративного почтового сервера RuPost, в котором реализован новые функции для повышения эффективности работы как пользователей, так и администраторов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Одной из наиболее востребованных новых возможностей RuPost 3.2.0 является поддержка вложений в календарные события. Такая функция позволяет прикреплять документы непосредственно к событиям календаря в веб-клиенте, что упрощает обмен информацией при организации встреч и совместной работе над проектами. Пользователи получают дополнительное удобство, а администраторы – возможность централизованно контролировать документы внутри корпоративного календаря, так как система хранения приложений календаря реализована в качестве отдельного сервиса.

Полезным нововведением для корпоративных пользователей являются динамические общие почтовые ящики. Общий ящик – это полнофункциональный почтовый аккаунт, к которому при помощи «Панели управления» предоставляется доступ для группы пользователей. Администратор группы имеет возможность управлять ее составом с помощью фильтра аккаунтов. Пользователи общего ящика могут создавать и удалять папки и письма, а также работать с календарем и адресной книгой, плюс отправлять почту от имени общего аккаунта, если произведена соответствующая настройка (в этом случае письмо будет сохранено в папку «Отправленные» общего ящика вместо аналогичного каталога текущего пользователя). Если фильтр ящиков включает в себя один или несколько LDAP-фильтров, то группа пользователей, которым предоставлены права на общий ящик, будет периодически обновляться. Это решение упрощает распределение полномочий и обеспечивает гибкость при организации групповой работы, позволяя автоматически обновлять состав пользователей согласно заданным критериям.

Начиная с версии 3.2, почтовый сервер RuPost поддерживает автоматическую архивацию почты – перенос писем, которые созданы ранее выбранного периода, в папку «Архив». Настройка интервала данного процесса осуществляется с помощью «Политик архивации». Функция помогает держать почтовый ящик в оптимальном состоянии, уменьшая нагрузку на систему и улучшая организацию данных. Для администраторов это повышает удобство в управлении историей переписки, а для пользователей значительно упрощает поиск и восстановление корреспонденции.

В RuPost 3.2 добавлена трассировка писем mail-trace, позволяющая получить информацию о статусе письма. Также расширены возможности управления почтовыми ящиками с помощью интерфейса командной строки (создание, удаление, изменения, восстановление и архивирование). Это значительно ускоряет выполнение рутинных задач, повышает эффективность технической поддержки и администрирования.

Одним из наиболее ожидаемых нововведений RuPost является интеграция с еще одним продуктом «Группы Астра» — системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup версии 2.4 и выше через CLI.

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования
безопасность

Оптимизированы процессы репликации, синхронизации времени и непрерывного обновления. Эти механизмы позволяют обеспечить высокую отказоустойчивость и непрерывную доступность сервиса. Администраторы получают улучшенные инструменты мониторинга и планирования обновлений, что снижает риск простоев.

Также в новом релизе было улучшено логирование и ускорена процедура отзыва писем. Разделение журналов аудита и системных логов облегчает контроль за действиями в системе, а улучшенный механизм отзыва писем снижает время обработки больших объемов корреспонденции. Это приводит к более оперативному решению возникающих вопросов и уменьшению нагрузок на систему.

Ряд прочих нововведений, таких как новые настройки отправки с доверенных IP-адресов, ограничения на количество получателей и частоту отправки писем, позволяют более гибко управлять политиками безопасности и производительностью почтовой системы.

«Выпуск новых версий нашего флагманского продукта демонстрирует стремление разработчиков к созданию комплексного, надежного и гибкого инструмента для корпоративной почтовой связи. Новые возможности способствуют повышению производительности работы пользователей, улучшению контроля и безопасности для администраторов, а также предоставляют инструменты для безотказной эксплуатации даже при больших объемах корреспонденции. Современные функции, адаптированные под потребности бизнеса, делают RuPost одним из лидеров российского рынка корпоративных почтовых решений», — сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».

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