RuPost Desktop теперь работает в сторонних Linux-системах

Компания «Рупост» (входит в ПАО «Группа Астра») объявляет о выходе новой версии универсального клиента электронной почты для настольных ПК RuPost Desktop.

С момента выхода первой публичной версии RuPost Desktop, которая увидела свет в июле 2023 г., в продукте появился ряд новых функций. Ключевым нововведением можно назвать расширение перечня поддерживаемых операционных систем. К ОС Astra Linux и Microsoft Windows добавились сторонние Linux-платформы. Для них доступны установочные пакеты, которые можно скачать с сайта «Рупост». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В числе других важных новшеств — цветная подсветка отдельных писем в списке, отмеченных флагом. Она есть и в светлой, так и в темной теме интерфейса и применяется для прочитанных писем как в вертикальном, так и классическом горизонтальном табличном представлении, а также при отображении результатов поиска.

RuPost Desktop включает переработанное представление списка писем в беседе, включая выделение свернутой беседы при поступлении в нее новых писем. Серьезно усовершенствованы механизмы показа вложений. Теперь блок с их списком находится сразу под темой письма, а не под его текстом, как в предыдущих версиях. Это позволяет быстрее просматривать письма и находить прикрепленные файлы. По умолчанию в этом блоке видны сразу все вложения. Кроме этого, специально для совместимости с устаревшими настольными клиентами Microsoft Outlook и серверами Exchange, новая версия RuPost Desktop теперь включает автоматическую распаковку вложений формата TNEF, выглядящих в других почтовых клиентах и Thunderbird как файлы winmail.dat. В свою очередь, содержание сообщений TNEF автоматически извлекается и показывается пользователю в необходимой кодировке как для обычного сообщения.

«RuPost Desktop — не первый продукт на российском рынке, построенный на основе открытой кодовой базы Mozilla Thunderbird. Однако изначальная ориентация на актуальный код нового поколения Thunderbird Supernova в модели Soft Fork позволила нам оперативно синхронизироваться с оригинальным кодом проекта и при этом построить действительно удобный и пользовательский интерфейс, ориентированный на привычки пользователей Outlook, — сказал Сергей Орлик, директор компании «Рупост» по исследованиям и разработкам. — RuPost Desktop развивается не только визуально, но и «под капотом», с фокусом на потребностях корпоративных пользователей. Расширенная поддержка нашего почтового сервера RuPost и Microsoft Exchange, множество визуальных расширений и новый интерфейс работы с вложениями и цепочками писем в почтовых беседах, поддержка платформ наравне с Astra Linux, включая и другие российские ОС на базе Linux – все это делает RuPost Desktop безусловным лидером среди российских настольных почтовых клиентов».

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«Электронная почта всегда была и остается важнейшим инструментом корпоративных коммуникаций. Мы продолжаем развивать универсальный почтовый клиент RuPost Desktop и стремимся предоставить нашим пользователям современное, удобное, высокопроизводительное, надежное и безопасное ПО для работы с письмами, календарем и адресной книгой. Особо отмечу увеличение числа поддерживаемых операционных систем. Сегодня многие заказчики двигаются по пути импортозамещения, переходя с зарубежных ОС на открытые, прежде всего — на российские дистрибутивы Linux. Многие уже внедрили новые платформы, и теперь им не придется их менять, чтобы воспользоваться нашим продуктом», — отметил Михаил Геллерман, генеральный директор компании «Рупост».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.