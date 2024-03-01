Разделы

ПО Софт Бизнес Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

ICL Services помогает бизнесу мигрировать на российскую почтовую систему RuPost

ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) обеспечит импортонезависимость российских организаций в области сервисов для управления корпоративной почтой. В рамках действующего партнерского соглашения с «Группой Астра» эксперты ICL Services предоставляют своим заказчикам бесшовный переход с зарубежных на российскую почтовую систему RuPost без простоев и рисков для бизнеса вне зависимости от количества пользователей и объема данных. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Входящая в реестр отечественного ПО почтовая система RuPost является аналогом распространенных зарубежных продуктов: в его широкий арсенал включены почтовая служба, календари, контакты, адресные книги и не только. Среди ключевых преимуществ решения – легкое внедрение в ИТ-инфраструктуру с возможностью интеграции с Microsoft Outlook, унифицированная панель администрирования и поддержка гибридных АРМ на различных ОС, включая Windows, Linux, iOS и Android.

«Лицензии O360 в России постепенно истекают, и все больше компаний сталкиваются с необходимостью срочно найти альтернативу, максимально близкую по функционалу и не «бьющую по кошельку». Лишенный официальной техподдержки вендора, бизнес может смело смотреть в сторону почтовой системы RuPost. Простота развертывания и администрирования, широкие возможности – это именно то, что ищут инженеры и пользователи в 2024 г.», - отметил ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством ICL Services Роман Матвеев.

***

Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций
ИТ в банках

ICL Services – российская ИТ-сервисная компания, работающая на российском и международном рынках. В штате – более 2 тыс. сотрудников, в портфолио – проекты для более 80 клиентов из разных стран мира. Компания оказывает экспертные услуги по миграции и поддержке ИТ-инфраструктур, разработке, интеграции и тестированию ПО, аудиту ИБ, разработке и поддержке приложений, внедрению решений на базе ИИ, разрабатывает собственные ИТ-продукты.

RuPost – прикладное ПО «Группы Астра», корпоративная почтовая система с календарями, заметками, задачами, адресными книгами и другими функциями, важными для бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Власов, «Кортис»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца

Apple и Google уничтожили мобильные приложения для международного кибертурнира в России

Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

В Москве открыта линия сборки банкоматов

Состоялся релиз новой российской СУБД

Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще