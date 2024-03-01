ICL Services помогает бизнесу мигрировать на российскую почтовую систему RuPost

ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) обеспечит импортонезависимость российских организаций в области сервисов для управления корпоративной почтой. В рамках действующего партнерского соглашения с «Группой Астра» эксперты ICL Services предоставляют своим заказчикам бесшовный переход с зарубежных на российскую почтовую систему RuPost без простоев и рисков для бизнеса вне зависимости от количества пользователей и объема данных. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Входящая в реестр отечественного ПО почтовая система RuPost является аналогом распространенных зарубежных продуктов: в его широкий арсенал включены почтовая служба, календари, контакты, адресные книги и не только. Среди ключевых преимуществ решения – легкое внедрение в ИТ-инфраструктуру с возможностью интеграции с Microsoft Outlook, унифицированная панель администрирования и поддержка гибридных АРМ на различных ОС, включая Windows, Linux, iOS и Android.

«Лицензии O360 в России постепенно истекают, и все больше компаний сталкиваются с необходимостью срочно найти альтернативу, максимально близкую по функционалу и не «бьющую по кошельку». Лишенный официальной техподдержки вендора, бизнес может смело смотреть в сторону почтовой системы RuPost. Простота развертывания и администрирования, широкие возможности – это именно то, что ищут инженеры и пользователи в 2024 г.», - отметил ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством ICL Services Роман Матвеев.

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ICL Services – российская ИТ-сервисная компания, работающая на российском и международном рынках. В штате – более 2 тыс. сотрудников, в портфолио – проекты для более 80 клиентов из разных стран мира. Компания оказывает экспертные услуги по миграции и поддержке ИТ-инфраструктур, разработке, интеграции и тестированию ПО, аудиту ИБ, разработке и поддержке приложений, внедрению решений на базе ИИ, разрабатывает собственные ИТ-продукты.

RuPost – прикладное ПО «Группы Астра», корпоративная почтовая система с календарями, заметками, задачами, адресными книгами и другими функциями, важными для бизнеса.