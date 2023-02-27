Корпоративная почта RuPost 2.0: масштабирование без ограничений и другая актуальная функциональность для крупных и малых компаний

Компания «Рупост» (ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза системы управления корпоративной почтой RuPost 2.0, адаптированного под большие нагрузки. Разработчики значительно нарастили возможности решения и реализовали множество улучшений, в том числе критически важных для крупных заказчиков. Одно из наиболее значимых новшеств — это поддержка кластера с разными уровнями балансировки, включая «умную балансировку» с учетом загрузки узлов и привязки пользователей по нодам кластера. В новом релизе расширен набор встроенных шаблонов конфигураций и появилась возможность создания и добавления собственных (custom) шаблонов, чтобы поддержать работу почтового сервера в специфичных или гетерогенных инфраструктурах заказчика. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

RuPost – российское решение для управления корпоративной почтой от ГК «Астра», объединившей разработчиков сертифицированной ОС Astra Linux, комплекса средств виртуализации «Брест», системы резервного копирования RuBackup, а также стека востребованных инфраструктурных и других импортонезависимых программных продуктов. RuPost предоставляет возможности для работы с почтой, календарями и адресными книгами для организаций любого размера с возможностью вертикального и горизонтального масштабирования. Отличительной особенностью продукта с самого начала был максимально дружественный интерфейс управления и простота установки и интеграции системы в гетерогенной инфраструктуре предприятия.

Новая версия RuPost расширяет возможности управлениями ресурсными ящиками с поддержкой авторезервирования, также продолжается наращивание функциональности командного интерфейса (CLI) для автоматизации рутинных операций и тонкой настройки системы. Кроме того, была обновлена версия плагина для Microsoft Outlook, предназначенного для работы с календарями, задачами, контактами и корпоративной адресной книгой.

Переносить данные почтовых ящиков с Microsoft Exchange Server на почтовый сервер RuPost стало удобнее благодаря тому, что появился новый инструмент RuPost Migration Tool. Вместе с этим поддерживается режим сосуществования с Microsoft Exchange в одном почтовом домене в процессе миграции, что особенно важно для организаций-заказчиков с большим количеством почтовых ящиков.

Продукт имеет две редакции: Standard и Enterprise, и доступность того или иного функционала определяется выбранной лицензией. Изменения затронули и модель лицензирования: теперь заказчик платит только за клиентские лицензии, а количество отдельно стоящих или включенных в отказоустойчивый кластер серверов может быть любым.

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«Команда разработчиков RuPost всегда стремится к тому, чтобы наше ПО в максимальной мере отвечало потребностям клиентов любого масштаба. Сейчас множество крупных компаний переходит на импортонезависимые технологии, и мы оперативно внесли ряд важных изменений, которые сделают работу с продуктом комфортнее и эффективнее. Мы открыты для обратной связи и готовы реализовать для заказчиков пилотные проекты, чтобы они на практике убедились в качестве и удобстве RuPost 2.0.0», — сказал Сергей Орлик, директор по продуктам и технологиям компании «РуПост», ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор лабс», «Рупост» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.