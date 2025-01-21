Microsoft заманивает всю планету на самый глючный в мире почтовый клиент. Он ломается при отправке, получении и написании писем. Опрос

Microsoft всеми способами пытается заставить пользователей Windows перейти на обновленный клиент Outlook и даже ставит его на ПК втихую под видом обновления ОС. Но очередной апдейт превратил его в бесполезный массив кода – теперь Outlook может закрыться с ошибкой даже при написании письма, а также при его отправке или получении новых писем.

Microsoft держит марку

Корпорация Microsoft официально признала, что ее фирменный почтовый клиент Outlook глючит по поводу и без. Как пишет портал Neowin, она подтвердила, что Outlook может закрыться с ошибкой прямо во время написания письма, что может грозить потерей текста, который набирал пользователь.

Также Microsoft подтвердила, что Outlook может перестать работать во время отправки писем или получения новой корреспонденции, то есть во время любого стандартного пользовательского действия. Настолько забагованным Outlook становится после апдейта до версии 2412 (номер сборки 16.0.18324.20168), который, если у кого-то в системе в общем и фирменных утилитах Microsoft в частности еще не отключены автоматические обновления, может установиться в фоне.

Что делать пользователям

Признав факт наличия проблемы, Microsoft пока не предоставила универсального решения в виде патча, устраняющего ее. С одной стороны, это плюс, так как новый апдейт может сломать в Outlook что-либо еще, с другой, пользователям, еще не перешедшим на альтернативные почтовые клиенты, приходится использовать «костыли» для починки Outlook, хотя и официальные.

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Microsoft опубликовала относительно простой способ возвращения работоспособности Outlook. Нужно запустить командную строку, притом от имени администратора, и по очереди ввести в ней три команды. Компьютер при этом должен быть подключен к интернету.

Первая команда – это «cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun». Следующая – «officec2rclient.exe /update user». Наконец, третья команда выглядит так – «updatetoversion=16.0.18227.20162». Каждую из них нужно вводить поочередно, с учетом регистра, со всеми пробелами, но без кавычек.

По сути, Microsoft просто предложила пользователям Outlook установить более старую версию клиента, в которой еще нет нового бага.

Традиции надо соблюдать

Outlook и раньше не был образцом стабильности. Этот клиент мог запросто вывести из строя Windows Server 2016, хотя этого умения Microsoft его лишила недавним патчем.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что заставить Outlook аварийно завершить работу с потерей всех данных можно, просто открыв в нем более 60 писем одновременно. С такой простой работой легко справится любой современный почтовый клиент, но для Outlook это была непосильная задача.

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Месяцем ранее CNews сообщил о наличии Outlook в версии для настольных ПК бага, из-за которого пользователи сталкивались с невозможностью пользоваться своими почтовыми ящиками – читать и отправлять письма. В некоторых случаях программа начинала впустую расходовать системные ресурсы, бесцельно потребляя мощности процессора и занимая больше оперативной памяти, чем нужно.

В начале 2024 г. выяснилось, что Microsoft собирает данные пользователей почтового сервиса Outlook, читает их письма и делится ими с почти 800 сторонними компаниями. Microsoft призналась в этом официально – раскрыть карты ее вынудили новые европейские законы о конфиденциальности. В других регионах мира пользователи Outlook не знают, что за ними следят сотни компаний со всей планеты.

Пересадить весь мир на Outlook

Клиент Outlook сам по себе существует с середины 1990-х годов. В течение длительного времени он поставлялся в составе Windows и был ее основным почтовым клиентом, но в Windows 10 Microsoft внедрила утилиту «Почта и Календарь». Она очень понравилась пользователям своим простым и одновременно удобным интерфейсом, отсутствием ненужных функций и в целом очень стабильной работой.

В 2023 г. Microsoft начала постепенно избавляться от «Почты и Календаря» и к концу 2024 г. успешно завершила этот процесс, не особо интересовавшись мнением пользователей об этом. Теперь она вновь хочет заставить миллиарды людей (доля Windows на мировом рынке ПК в декабре 2024 г. занимала более 73,4% – StatCounter) на Outlook.

Многих пользователей это совершенно не устраивает. Среди них нашелся и программист, создавший полноценный аналог «Почты и Календаря» с точки зрения интерфейса и функциональности под названием Wino Mail. Как сообщал CNews, утилита распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом.

Свой бесплатный аналог Outlook есть и у сообщества Mozilla – он носит название Thunderbird. А в России с декабря 2024 г. существует кроссплатформенный почтовый клиент Desktop X за авторством компании «РуПост» из состава «Группы Астра». Он ориентирован на бизнес-клиентов и работает под Windows и Linux.



