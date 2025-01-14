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RuBackup 2.4 поддерживает российские почтовые системы и нативную работу с ленточными библиотеками

Компания «РуБэкап», входящая в «Группу Астра», заявляет о увеличении функциональности системы обеспечения сохранности данных RuBackup и представляет обновленную версию продукта. Это уже третий релиз за последние четыре месяца. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В RuBackup 2.4 добавлена поддержка работы с роботизированными ленточными библиотеками без использования LTFS (Linear Tape File System), что позволит клиентам осуществлять долговременное и недорогое хранение резервных копий. Одним из ключевых нововведений является обеспечение сохранности данных российских почтовых систем, в том числе RuPost. Это важное обновление для заказчиков, которые используют локальные почтовые сервисы и заботятся о надежном хранении переписки.

В новом релизе существенно улучшен интерфейс веб-консоли администрирования Tucana, добавлена аналитика операций и отображение параметров скорости работы, реализована интеграция со средствами управления доменом Microsoft Active Directory. Отдельно стоит отметить проведение адаптации интерфейса под мобильные устройства, что в совокупности в несколько раз ускоряет работу администраторов системы.

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Развитие продукта способствует расширению сценариев его применения. Совсем недавно RuBackup получила сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, а также вошла в состав программного комплекса «Системы резервного копирования» от «Группы Астра».

«Новая функциональность RuBackup и инструменты для гибкого управления системой дают нашим заказчикам дополнительные возможности для обеспечения эффективного хранения и защиты данных в соответствии с высокими требованиями. При развитии нашего продукта мы максимально быстро реализовываем актуальные запросы и потребности клиентов», — сказал Кирилл Вихровский, генеральный директор компании «РуБэкап»

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