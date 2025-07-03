Capital Group выбрала суперапп WorksPad для мобильного доступа к корпоративным сервисам

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о внедрении корпоративного мобильного рабочего места WorksPad в инфраструктуру Capital Group — компании из сферы строительства жилья бизнес-, премиум- и элит-класса, а также многофункциональных комплексов и небоскребов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Руководство Capital Group решило импортозаместить ИТ-сервис для подключения к корпоративной почте. Большая часть сотрудников компании постоянно находится на строительных площадках, часто перемещается, и им очень нужен доступ к внутренним ресурсам с мобильных устройств.

Изучив имеющиеся на рынке предложения, эксперты выбрали ПО WorksPad от разработчика «РуПост». В первую очередь важна была поддержка iOS, которой пользуется значительная часть персонала заказчика, а еще для защиты данных требовалось обеспечить контроль их копирования вне корпоративного приложения. Другими важными факторами стали стабильность работы системы, интуитивно понятный интерфейс, а также веб-доступ к внутренним ресурсам, чтобы люди получали необходимую им информацию. Кроме того, был нужна функциональность для бронирования мест на паркинге, переговорных комнат и т.д.

За три месяца пилотного тестирования WorksPad компания Capital Group приняла решение о приобретении лицензий на продукт и его внедрении в одном из ключевых подразделений. Последующие два месяца опытной эксплуатации позволили сотрудникам на практике оценить новое решение. В 2024 г. разработчик реализовал ряд важных для заказчика доработок, после чего Capital Group утвердила решение о комплексной интеграции WorksPad для всех сотрудников компании.

В настоящее время ведется работа по увеличению количества рабочих мест WorksPad в Capital Group. Большую часть работ, связанных с внедрением, специалисты ИТ-службы девелопера выполняют сами, и это подтверждает простоту и понятность продукта. Проект близится к завершению, и уже к концу 2025 г. планируется перевести все подразделения компании на WorksPad.

«Этот проект представляет для нас особую ценность, поскольку позволил глубже понять реальные потребности крупной строительной корпорации и решить важные задачи мобильности сотрудников. В процессе внедрения мы на практике убедились, что наше решение WorksPad значительно повышает производительность труда, обеспечивая комфортную и эффективную работу с мобильных устройств в любом месте и в любое время», — отметил Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».

«Выбор WorksPad стал для нас стратегическим решением в цифровой трансформации бизнес-процессов. Это решение идеально соответствует потребностям наших сотрудников, которые ежедневно работают на объектах и нуждаются в надежном доступе к корпоративным сервисам. WorksPad значительно повысил эффективность работы команды за счет удобного интерфейса и мобильности. Мы видим реальные результаты и планируем масштабировать решение на все подразделения компании», — отметил Роман Морозов, руководитель управления информационной безопасности Capital Group.