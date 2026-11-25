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FHGR Fashion House Group Фэшн Хаус Групп
Портфель проектов FHGR включает в себя шесть аутлет-центров FASHION HOUSE в Польше, Румынии и России. Первый аутлет открылся в 2004 году в польском городе Сосновец, недалеко от Катовице. Аутлет-центры FASHION HOUSE ежегодно предлагают 10 миллионам клиентам более 250 международных брендов в четырех аутлетах Румынии и России (данные 2023 года). Общая площадь центров составляет более 100 000 кв. м.
СОБЫТИЯ
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FHGR и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 526 1
|Intel Corporation 12920 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9625 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1541 1
|Intel Xeon E 197 1
|Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1456 1
|Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 24 1
|Патока Андрей 110 1
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