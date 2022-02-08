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Шабанов Борис

СОБЫТИЯ


08.02.2022 ТТК обеспечил МСЦ РАН высокоскоростными каналами связи 1
07.02.2018 Главный по суперкомпьютерам в РАН возглавил разработчика российских процессоров для армии, космоса и нефтегаза 2
21.05.2014 Ученые РАН переходят в «облако» Microsoft 1
05.04.2013 В России строится самый мощный суперкомпьютер в Европе 1
12.11.2012 Российский суперкомпьютер-«призрак» вошел в мировой рейтинг Топ-500 1
21.08.2012 РАН строит мощнейший суперкомпьютер вслед за МГУ 1
30.09.2011 Российская суперкомпьютерная "коалиция" объединилась в одну техплатформу 1
08.12.2004 Отечественные суперкомпьютеры: возрождение следует 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Шабанов Борис и организации, системы, технологии, персоны:

РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 9
Microsoft Corporation 25775 2
Intel Corporation 12811 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
Fujitsu 2105 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 1
Microsoft Azure 1526 2
Intel Xeon Phi 39 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
Myricom - Myrinet 13 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Linux OS 11533 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
Nvidia Tesla GPU 198 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 18 1
Шмелев Алексей 24 2
Воеводин Владимир 19 2
Абрамов Сергей 76 2
Савин Геннадий 13 2
Бетелин Владимир 8 2
Велихов Евгений 36 1
Садовничий Виктор 64 1
Козерод Сергей 38 1
Рыбаков Михаил 16 1
Каменских Иван 5 1
Якобовский Михаил 4 1
Волгин Алексей 4 1
Аладышев Олег 3 1
Опанасенко Всеволод 139 1
Митрофанов Андрей 9 1
Котюков Михаил 11 1
Бобков Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Европа 24964 2
Япония 13807 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
США - Теннесси 125 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Беларусь - Минск 706 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
СССР - Ленинград 112 1
Армения - Ереван 223 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 1
Спорт - Йога - Fitness - Беговая дорожка - Treadmill - Бег в помещении 19 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
РАН - Российская академия наук 2122 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
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