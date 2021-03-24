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Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Более 50 выпускников SAP S/4HANA Academy, рассчитанной на студентов, интересующихся карьерой в ИТ-консалтинге, нашли работу в экосистеме SAP. Остальные студенты пока либо в поиске, либо еще не рассматривали трудоустройство в этом году, так как сосредоточились на учебе в вузе, либо продолжают работать по прежней специальности.

SAP S/4HANA Academy – бесплатная гибридная программа обучения для студентов 3-4 курсов бакалавриата или магистратуры, подготовленная при поддержке Университетского Альянса SAP и Международного академического центра компетенций SAP «Политехник-SAP» – структурного подразделения Центра Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Обучение проходило в онлайн-формате с октября 2020 года по январь 2021 года.

«Проведение этой программы – еще одна веха давнего многостороннего партнерства Петербургского Политеха и компании SAP, – сказал проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» и Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков. – Нами осуществляются совместные прикладные проекты, ведутся разработки для промышленности, Центром НТИ СПбПУ успешно реализуются курсы повышения квалификации в области решений SAP в управлении предприятием. SAP S/4HANA Academy стала масштабным мероприятием по подготовке кадрового резерва для экосистемы компании. Программа была разработана максимально прагматично, в логике win-win для всех ее участников: и для SAP, и для университета, и для студентов, и для интеграторов – потенциальных работодателей».

Программа Академии включала online-лекции, практические задания по отдельным темам и сквозные кейсы в системе SAP S/4HANA, а также live-включения с мастер-классами от партнеров по профессиональным и междисциплинарным компетенциям SAP-консультанта. В рамках обучения студенты выполняли проверочные тесты по каждой из тем, отрабатывали практические навыки в ERP-системе, а также решали задания от партнеров.

За время обучения преподаватели проверили более 6000 кейсов по ключевым бизнес-сценариям интеллектуального предприятия на базе SAP S/4HANA.

Официальными партнерами Академии выступили 17 сервисных партнеров SAP, среди которых: Accenture, BearingPoint, BDO Unicon, Digital Economy League, EY, Energy Consulting, EPAM, IBA, IBM, Intel, Itelligence, IT Zentr Sibir, Novardis, RAMAX, SAPRUN, TeamIdea и Vitte Consulting.

Дистанционный формат обучения позволил пройти курс студентам по всей России и из ряда стран СНГ, обеспечив охват в 11 часовых поясов. Всего на SAP S/4HANA Academy было зачислено 1000 слушателей из 5 стран, 33 городов и 114 университетов, успешно окончили ее больше половины – 540 человек.

«Академия – структурно сложный проект, нам пришлось пересмотреть подход к реализации гибридных программ и уделить особое внимание вовлечению студентов, онбордингу и оперативной поддержке практики, – пояснил основной преподаватель курса, заместитель директора МАЦК «Политехник-SAP» Антон Амбражей. – Полученные результаты и отзывы студентов о программе говорят, что наши усилия были не напрасны: для многих участников SAP S/4HANA Academy стала пропуском в мир высокотехнологичного консалтинга».

По итогам прохождения программы каждый из участников, сдавших минимально необходимое количество заданий, получил сертификат, а слушатели, уже имеющие высшее образование, – удостоверение государственного образца о повышении квалификации. Студенты вузов – участников Университетского Альянса SAP в рамках SAP S/4HANA Academy получили дополнительную возможность зачесть курс в дипломе в объеме трех зачетных единиц.

Отдельным ноу-хау Академии стали дни карьеры, которые помогли не только трудоустройству выпускников в экосистеме SAP, но и развитию HR-бренда входящих в нее клиентов и партнеров.

«Успех SAP S/4HANA Academy показал, что мы выбрали правильное направление для развития нашей экосистемы. Ребята активно участвовали в процессе, выполняли задания, задавали вопросы, предлагали идеи. Для них это была хорошая возможность получить практические навыки в сфере технологий и начать карьеру в ИТ-консалтинге. Мы планируем запустить еще серию SAP S/4HANA Academy, а также сформировать сообщество выпускников, которые будут поддерживать новых специалистов с точки зрения трудоустройства и развития экспертизы», – сказал исполнительный директор SAP CIS Алексей Петунин.

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