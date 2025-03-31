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Горшков Олег
Горшков Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24735 1
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 1
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