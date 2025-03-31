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Горшков Олег


31.03.2025 Ученые Пермского Политеха разработали платформу для создания интерактивных презентаций на основе искусственного интеллекта 1
12.02.2024 Ученый ПНИПУ разработал платформу для создания презентаций нового формата с мгновенной реакцией аудитории 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Горшков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24735 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1759 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3178 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24474 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7454 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2780 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 109 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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