«Ситилинк» запустил чат поддержки клиентов в WhatsApp

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» запустил чат в WhatsApp для оперативной поддержки и консультации клиентов. В чате специалисты компании помогут круглосуточно решить вопросы, связанные с выбором товара, покупкой или доставкой заказа. При помощи чата можно получить статус текущего заказа, изменить его или отменить.

Консультанты в чате помогут выбрать товар по конкретным параметрам или смогут посоветовать товар под возраст или бюджет. В сложных вопросах по товарам могут подключиться технические эксперты, которые подробно расскажут всё об особенностях отдельной позиции, гарантийных случаях и т.д.

«Мессенджером WhatsApp пользуются многие наши покупатели. Теперь у нас будет возможность держать связь с нашими клиентами в популярном чате без необходимости переходить на другие платформы», – сказала Ольга Цыганкова, руководитель поддержки «Ситилинка».

Ссылку на чат поддержки в WhatsApp можно найти на сайте «Ситилинка» и сразу же обратиться по интересующему вопросу. Также доступны чаты с поддержкой и на других площадках, например, в Telegram чат уже запущен и успешно функционирует (средние оценки обслуживания выше 4,5 из 5).

Согласно данным Naumen, 47% ритейлеров используют всего одну-две площадки для консультации клиентов, 11% вообще таких не имеют, а активно пользуются пятью-семью площадками 17% интернет-магазинов. Самым быстрым каналом цифровой поддержки считается чат на сайте – 89% вопросов решаются за 15 минут. Согласно статистике, среди мессенджеров быстрее всего операторы отвечают в WhatsApp (в течение 15 минут дается ответ на 87% запросов).