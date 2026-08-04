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Российский хостинг-провайдер из-за санкций лишился зарубежной площадки

Российский хостинг-провайдер «Бегет» после включения в санкционной список США потерял доступ к своей латвийской площадке. Компания порекомендовала своим клиентам скачать с данный площадки наиболее значимые файлы, но одновременно ограничила возможность укачивания больших объемов данных во избежания большой нагрузки.

Отключение «Бегет» от латвийской площадки

Хостинг-провайдер и доменный регистратор «Бегет» (Beget) сообщил о приостановке оказания услуг компании со стороны ее латвийского партнера и оператора ЦОД (центр обработки данных). Случилось это после того, как Евросоюз (ЕС) включил в «Бегет» в 21 пакет санкций против России.

В результате описанных действий инфраструктура «Бегет» в Латвии должна быть отключена. В компании заявили, что «работают с партнерами и юридическими специалистами и прорабатывают альтернативные сценарии размещения инфраструктуры».

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Фото: jirikm / Pixabay
Российский хостинг-провайдер «Бегет» после включения в санкционной список США потерял доступ к своей латвийской площадке

В «Бегет» предложили своим пользователям скачать наиболее значимые файлы с латвийской площадки. При этом в компании предупредили, что скачивать надо «только действительно необходимые данные».

Необходимость скачать важные файлы

«Сейчас большое количество пользователей одновременно может начать переносить значительные объемы информации, что создает риск перегрузки сетевой инфраструктуры и ухудшения доступности сервисов для всех клиентов площадки, - сообщили в компании. - По этой причине мы ограничиваем возможность создания снапшотов (точная копия состояния системы, базы данных или файла), скачивания образов и больших объемов данных. Это вынужденная мера, которая позволит сохранить доступ к инфраструктуре максимально долго и дать возможность как можно большему числу пользователей забрать критически важные данные».

В качестве альтернативы латвийской площадке компания предложила использовать площадку в Санкт-Петербурге, из которой, по мнению компании, доступны все ключевые сервисы, используемые в разработке и эксплуатации. компании добавили, что ее виртуальная инфраструктура продолжает работать в штатном режиме, Виртуальный хостинг также находится в России и санкции на него не распространяются. Также продолжает работать инфраструктура компании в Казахстане. Новые локации в странах ЕС запускаться не будут, но от планов запуска локаций в иных с странах компания не отказывается.

Причина санкций в отношении «Бегета»

Вместе с «Бегет» в санкционные списки попали основатели компании Александр Аникин, Александр Ильин и Александр Клюков. Клюков также является гендиректором компании и ее казахстанской «дочки».

В ЕС объяснили такое решение, что компания с 2014 г. оказывает услуги для организаций из Крыма, Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), а также оказывает услуги российским военным организациям.

Финансовые показатели «Бегет»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Бегет» была зарегистрирована в Санкт-Петербурге. При создании компании в 2014 г. Александру Ильину и Александру Маникину принадлежало по 50% в компании, Маникин также был первым гендиректором компании. Сейчас Ильину и Маникину принадлежит по 46,5%, Владиславу Колесникову - 6%, Александру Клюкову - 1%.

В 2025 г. выручка компании составила 1,8 млрд руб., валовая прибыль - 603 млн руб., прибыль от продаж - 315 млн руб., чистая прибыль - 294 млн руб.

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