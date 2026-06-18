Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

Суд признал банкротом ООО «Авроид» — создателя сервисов для установки Android-приложений и Telegram на защищенные на государственном уровне смартфоны и планшеты. Эксперты называют причиной краха слишком быстрый рост числа сотрудников разработчика на фоне недостаточного количества выпущенных российских устройств.



Суд признал банкротом

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Калининградской области признал несостоятельным (банкротом) ИТ-компанию бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова и бизнесмена Дмитрия Комиссарова — ООО «Авроид». В отношении разработчика открыто конкурсное производство сроком до 2 декабря 2026 г. Решение было принято 3 июня 2026 г., а на днях опубликована его полная версия.

Должник приостановил работу и сам обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве в мае 2025 г. из-за невозможности справиться с долговой нагрузкой, которая достигла 1,3 млрд руб. Также иск против компании из-за долга в 35 млн руб. подала налоговая служба.

Фото: mammela / Pixabay Платформа для перенос приложений на Android в защищенную российскую ОС потерпела крах

С 11 сентября 2025 г. в отношении «Авроида» было введено наблюдение. Из-за размера требований и их однотипности суд привлек к делу в качестве третьих лиц Росфинмониторинг и прокуратуру Калининградской области. Суд пояснил, что имеет право привлечь эти органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем.

В рамках процедуры наблюдения не было выявлено признаков преднамеренного банкротства.

Причины банкротства

Компания «Авроид» занималась разработкой двух ключевых продуктов: «Авроид Платформа» (контейнер Android для ОС «Аврора») и клиента для мессенджера Telegram (адаптированная версия под защищенную ОС «Аврора»). Программное обеспечение разрабатывалось для смартфонов и планшетов, закупаемых для госструктур и госкорпораций.

По словам источника CNews, знакомого с ситуацией изнутри, также было несколько неанонсированных рынку проектов, которые касались разработки собственной ОС и создания корпоративного мессенджера.

«К банкротству компанию привело отсутствие понимания рынка. Исследования в разрезе потенциала спроса на разработки "Авроида", которые не совпадали с видением собственников, игнорировались. Сотрудникам предлагалось принять стратегию, основанную на этом видении, на веру. Несогласных, как правило, увольняли. За все время работы компании продажи лицензий составили не более 20 млн руб.», — заявил источник.

Другой источник CNews в отрасли добавил, что сложности с доработкой продуктов у «Авроида» из-за решения продать бизнес.

«Они занялись поиском инвестора после выхода производителя электроники Fplus из фонда "Стриго Кэпитал", через который осуществлялось финансирование. Потенциально таким инвестором могли стать структуры "Ростелекома", однако там найти инвестора не удалось, что привело компанию к банкротству», — пояснил источник.

По данным Минцифры, на базе ОС «Аврора» были реализованы десятки проектов, в том числе с крупнейшими ФОИВ и российскими компаниями (Минпромторг, Росстат, ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», «Аэрофлот», «Интер РАО», «Почта России», Минобороны, Госкорпорация «Росатом») с суммарным объемом более 500 тыс. устройств.

Как сообщал Forbes в марте 2024 г., государство планировало потратить еще 50 млрд руб. на закупку 1,1 млн планшетов на базе ОС «Аврора» в течение 2025–2030 гг. для нужд четырех ведомств — Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС. Минцифры обсуждало эти планы с представителями российских производителей — «КНС Групп» (производитель вычислительной техники и электроники, бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»), «Аквариус», «Байтерг» и Fplus. Официально не сообщалось, были ли реализованы эти планы.

Что разрабатывал «Авроид»

«Авроид Платформа» позволяет запускать на защищенной ОС «Аврора», которую ставят на устройства, закупаемые государством, приложения, разработанные для Android и доступные для скачивания в RuStore.

В компании предполагали, что возможность запуска привычных Android-приложений из RuStore с помощью «Авроид Платформы» увеличит число используемых устройств с ОС «Аврора» среди крупного бизнеса и госсектора. Эффект от партнерства компаний может стать новым этапом в развитии национальной мобильной экосистемы.

В конце 2024 г. совладелец «Авроида» Эдуард Батанов в интервью CNews заявлял, что человек может использовать выданное на работе устройство и вне корпоративных рамок для решения в том числе личных задач. При этом привычное ПО запускается в изолированной среде внутри ОС «Аврора». На тот момент ОС испытывала нехватку приложений.

Также разработчики «Авроид» трудились над мессенджером Tavro. Он представляет собой Telegram-клиент, написанный исключительно для «Авроры» и зарегистрированный в Реестре российского ПО. Он обеспечивал привычную коммуникацию с помощью уже заблокированного в России мессенджера в безопасной среде.

В конце 2024 г. компания раскрыла состав активов. На ее балансе находилось программное обеспечение стоимостью 439 млн руб., в том числе ПО «Авроид Платформа версия 0.12» балансовой стоимостью 201 млн руб., программа Tavro версии 4.2 за 86,7 млн руб., программа «О2 Линукс» за 77 млн руб.

Долги «Авроида»

По данным Федресурса, в реестр требований кредиторов ООО «Авроид» пока внесены долги на 209 млн руб. Разработчик задолжал 135 бывший сотрудникам заработную плату и выходные пособия на 163 млн руб. Всего в рамках второй очереди долг составляет 192 млн руб. В третью очередь внесен долг на 16,8 млн руб.

Суд признал требования трех самых крупных кредиторов подлежащими удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр требований кредиторов. Так, речь идет о возврате «Ф-плюс оборудование и разработки» (входит в Fplus) 987 млн руб., выплаченных по лицензионному договору с учетом компенсаций, процентов и займа.

В материалах суда указано, что стороны в феврале 2024 г. заключили лицензионный договор, в соответствии с которым должник должен был предоставить кредитору право использовать программное обеспечение. За использование программы на одном устройстве кредитор выплачивает должнику 3500 руб. Всего кредитор приобрел право на установку программы на 270 тыс. устройств на общую сумму 945 млн руб. В ноябре 2024 г. стороны решили расторгнуть лицензионный договор. К этому моменту кредитор перечислил должнику аванс в размере 718,2 млн руб.

Представитель производителя электроники Fplus пояснил CNews, что компания предоставляла средства в качестве аванса за приобретение лицензии на продукты «Авроид Платформа» и на клиент Telegram Tavro, который позволял в том числе использовать любые открытые сервера, то есть подключаться не только к Telegram, но и другим мессенджерам по предоставляемым API. В перспективе на базе Tavro планировалось разработать собственный защищенный мессенджер. Однако обязательства разработчиком не были выполнены, лицензии не поставлены, так как в оговоренные сроки продукты не были доработаны.



Временный управляющий указал, что требование подлежит понижению в очередности удовлетворения в связи с тем, что стороны договора являются аффилированными лицами, денежные средства, переданные должнику, фактически носили характер компенсационного финансирования, на что, в том числе, указывают периодичность и размер перечислений, отсутствие встречного исполнения со стороны должника.

Аналогичным образом суд поступил с долгами компании «Синком» на 193 млн руб. и «Триалком» на 85,7 млн руб.

Также продолжаются разбирательства по делу о банкротстве связанной с «Авроид» компании — ООО «Гиперус», сумма исковых требований к ней достигает 1 млрд руб. Кредиторы «Гиперус» — «Триалком» и «Синком». Первый требует вернуть займ и проценты на общую сумму 225 млн руб., а второй — 655 млн руб.

Слишком много работников, но мало устройств

«История "Авроида" — это не про слабый продукт и не про то, что в России нельзя делать мобильный софт. Это про бизнес, построенный поверх рынка, которого еще не существовало в нужном объёме», — считает Алексей Халезов, бизнес-лидер сервиса управления процессами Kaiten.

По его словам, «Авроид» делал приложения под «Аврору» — российскую мобильную операционную систему, аналог Android, которую развивают как импортозамещающую платформу для смартфонов и планшетов, в первую очередь для госструктур и корпораций.

«Выручка "Авроида" зависела не от собственной работы, а от того, сколько устройств с этой ОС реально окажется у людей. По факту их оказалось кратно меньше. Когда ты завязан на чужую платформу и чужие поставки железа, ты не управляешь своей экономикой — любой сбой выше по цепочке оставляет тебя без денег первым», — утверждает Алексей Халезов.

На работу компании оказал влияние быстрый найм сотрудников, считает Халезов. За год штат вырос больше чем до сотни человек, а финансовую подушку держал внешний инвестор.

«Как только этот инвестор перестал финансировать компанию, а найти замену быстро не вышло, деньги закончились — и за несколько месяцев бизнес развалился. Операционные обязательства живут по месяцам, а сделки по финансированию — по кварталам, и этот разрыв убил компанию», — констатировал эксперт.

Халезов назвал, по его мнению, и более глубокую проблему.

«Судя по тому, как все развивалось, у проекта не было прозрачной карты гипотез — внятного ответа на вопрос, чего мы хотим достичь и какими путями. Сколько устройств должно быть на рынке, чтобы экономика сошлась. Что мы делаем, если поставок меньше плана. Откуда берется выручка помимо одного канала. Если эти гипотезы не сформулированы и не проверяются, то цели и пути их достижения непрозрачны ни для команды, ни для инвестора, ни для основателей. Отсюда и результат: пока деньги были, проблему не замечали, а когда деньги кончились, оказалось, что запасного плана нет», — констатировал эксперт.

Халезов добавил, что если смотреть на рынок таких решений в России в целом — спрос на отечественные мобильные платформы есть, но он почти весь идет через госзаказ и корпоративные внедрения, а не через массового пользователя.

«Это медленный и политически зависимый спрос, под него нельзя строить компанию с венчурной скоростью расходов. Выживает тот, у кого есть либо длинные госконтракты, либо терпеливый стратегический акционер. У "Авроида" в нужный момент не оказалось ни того, ни другого. Урок старый: нельзя строить весь бизнес-план на одном факторе, который ты не контролируешь», — констатировал эксперт.

Кому принадлежит «Авроид»

В марте 2024 года CNews сообщал о том, что ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», входящее в группу компаний «Марвел-Дистрибуция», приобрело «Авроид». Но уже в апреле 2024 года «Авроид» перешёл из собственности Fplus к фонду «Стриго Кэпитал». С апреля 2025 года 46,5% в компании принадлежали Дмитрию Комиссарову, ещё 53,5% — Эдуарду Батанову.

Приоритетными направлениями деятельности «Стриго Кэпитал» были заявлены операционные системы, кросс-платформенное программное обеспечение системного и промежуточного уровней, в том числе системы хранения данных и управления, а также продукты для виртуализации и программно-определяемых сетей. Инвесторы планировали в течение 12 месяцев с использованием рыночных инструментов, собственных средств участников, а также за счет увеличения числа инвесторов привлечь 3 млрд руб. для инвестирования в сложные технологические проекты, предлагающие уникальные ИТ-решения.

«За год фонд сумел собрать необходимое количество капитала, чтобы содержать команду разработчиков калининградских компаний», — заявлял Комиссаров.