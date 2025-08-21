Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181495
ИКТ 14106
Организации 10961
Ведомства 1484
Ассоциации 1051
Технологии 3493
Системы 26066
Персоны 78044
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Халезов Алексей


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 Таск-трекер Kaiten вводит опцию для команд до 15 человек 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Халезов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 916 1
Telegram Group 2358 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7840 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 358 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 1
SCRUM - Методология совместной работы 139 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3292 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 285 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 163 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11473 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 134 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 197 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379532, в очереди разбора - 738731.
Создано именных указателей - 181495.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: