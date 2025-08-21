Таск-трекер Kaiten вводит опцию для команд до 15 человек

9 из 10 представителей малого бизнеса уже используют цифровые сервисы. В ответ на эту тенденцию российский таск-трекер Kaiten запустил набор инструментов «Старт для управления проектами, планирования задач и рабочих коммуникаций в командах до 15 человек. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.

«Cтарт» предлагает тот же набор функций, что и решения для крупного бизнеса, но в конфигурации, адаптированной под запросы МСП. Предложение открывает доступ к модулям Scrum и «Канбан», 10 рабочим пространствам и уникальным доскам с неограниченным числом чек-листов. Пользователи могут настроить до 15 собственных полей, автоматизировать до пяти типовых действий, работать с документами и базами знаний, формировать отчеты и подключать популярные интеграции — Email, Telegram, GitHub и GitLab.

«Мы видим, что растет число небольших команд, которые хотят управлять проектами так же эффективно, как и крупные компании, но без сложных внедрений и лишних затрат. Перед запуском «Старта» мы изучили, с какими задачами они сталкиваются чаще всего, и какие функции действительно помогают их решать. Обычно сервисы либо предлагают дорогие комплексные решения с десятками ненужных инструментов, либо бесплатные продукты с урезанным функционалом. Мы сделали по-другому: собрали в «Старте» только то, что нужно для эффективной работы небольших команд, и сделали его доступным без переплаты за лишние функции», — сказал Алексей Халезов, бизнес-лидер направления малого бизнеса в Kaiten.

Запуск тарифа связан с ростом сегмента малого и среднего предпринимательства. Согласно официальной статистике, в реестре МСП зарегистрировано свыше 6,7 млн субъектов, из них 118 тыс. компаний и ИП были созданы в первом квартале 2025 г. Параллельно усиливается и цифровизация: исследование Сбербанка и ФОМ показало, что 92% владельцев небольших бизнесов уже пользуются цифровыми инструментами для повышения эффективности рабочих процессов. Для такой аудитории важны понятные и гибкие решения, которые быстро запускаются, не требуют сложной настройки и остаются доступными по цене.

Функционал уже доступен пользователям.